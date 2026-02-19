На мирных переговорах об Украине обсуждают идею демилитаризованной зоны на Донбассе, в которой не будет ни одной из армий.

Об этом сообщает американская газета The New York Times.

По словам источников издания, в ходе консультаций в последние недели официальные лица обсуждали идею создания демилитаризованной зоны, не контролируемой ни одной из армий.

"Это возрождает предложение, которое было включено в предыдущие мирные планы, в том числе в план из 28 пунктов, выдвинутый администрацией Трампа в ноябре", – пишет NYT.

Издание добавляет, что с целью облегчить обеим сторонам принятие этой идеи переговорщики также обсуждали создание зоны свободной торговли в любой возможной демилитаризованной зоне. Правда, при этом отмечается практическая сложность создания ЗСТ на территории, зажатой между двумя армиями.

Напомним, что демилитаризованная зона на Донбассе действительно была частью первоначального плана Трампа из 28 пунктов, но административный контроль на этой территории предоставлялся гражданским властям РФ. Украина ранее выступала против этой идеи, в Кремле её поддерживали.

Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский готов обсудить вывод украинских войск из Донецкой области, но призвал Москву отвести свои войска на эквивалентное расстояние.