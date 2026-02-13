Киев допускает, что в переговорах с Россией Украине может прийтись на самый болезненный компромисс - отказ от контроля над частью территории на востоке Донецкой области.

Об этом 12 февраля написал Саймон Шустер в The Atlantic.

По его данным, два советника Владимира Зеленского сообщили, что Украина может быть готова принять "самую тяжелую уступку" - фактически согласиться на потерю контроля над частью территории в восточной части Донецкой области.

Чтобы легитимизировать такой компромисс, в окружении президента, по словам автора, обсуждали идею референдума по мирному плану уже этой весной, чтобы украинцы проголосовали за соглашение, предполагающее потерю территории, а сам референдум могли бы совместить с президентскими выборами - как способ обеспечить высокую явку и дать Зеленскому "обновленный мандат" впервые с 2019 года, поскольку после начала полномасштабной войны национальные выборы были отложены на неопределенный срок.

При этом в той же публикации Зеленский фактически очерчивает красную линию: он говорит, что в целом не против формулы "референдум плюс выборы", но только при условии, что это будет "правильная сделка", добавляя: "Я не думаю, что плохое соглашение следует выносить на референдум", а саму тему выборов во время войны он связывает с интересом Москвы "избавиться" от него.

Зеленский объясняет свою линию желанием показать Штатам готовность Киева поддерживать американские предложения, которые ускоряют мирный процесс, и заявляет, что Украина "готова и к выборам, и к референдуму", но только при прекращении огня и твердых гарантиях безопасности.