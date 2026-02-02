В Украине с 1 февраля - изменения по бронированию военнообязанных.

В частности, убрали возможность "быстрого бронирования" через "Дию", которое формально проходило за 24 часа, но в реальности - намного быстрее.

Как говорит руководитель КП "Тепловик" (Хмельницкая область) Александр Душенко, они бронировали работников максимум за два часа, а были случаи, что вся процедура занимала полчаса.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец отметил, что в среднем по бронированию можно было уложиться максимум в 5-6 часов.

Теперь же сроки бронирования увеличились до 72 часов. Собственно, государство просто вернулось к прежней схеме оформления отсрочек - с согласованием в ТЦК и Минобороны.

"Бронирование за 24 часа через "Дию" вводилось как "экспериментальное". На самом деле его запустили по просьбам бизнеса, чтобы спасти людей от массовой мобилизации, так как в конце прошлого года менялись критерии критичности предприятий, многие заново получали статус, а их сотрудники в один момент оказались без брони, и нужно было заново ее оформлять. Если бы оставили прежнюю процедуру, по которой бронь делали за 72 часа, многие военнообязанные тут же могли бы оказаться в ТЦК. Сокращение сроков до 24 часов позволило этого избежать", - пояснил Кравец.

И вот теперь это "окно возможностей" снова закрывается.

Что это значит

По словам Дущенко, ситуация с бронированием заметно ухудшится, поскольку появляется трое суток (с момента окончания старой отсрочки и до оформление новой), когда сотрудник фактически не имеет никаких аргументов для ТЦК.

Более того, как говорит руководитель одного из предприятий в Киевской области, военкомы имеют списки тех, чье бронирование истекает, поэтому специально на них охотятся, вплоть до дежурств на проходной или "засад" по маршруту следования людей на работу и с работы.

"Скажу больше: получил информацию, что всем военнообязанным на нашем предприятии уже выписали повестки с 16 февраля. А бронь по работникам у нас заканчивается 14 февраля. То есть, если не успеем переоформить, можно закрываться", - говорит директор предприятия.

Правда, уже есть решение апелляционного суда о том, что человека, находящегося в процессе бронирования, нельзя отправлять на ВЛК, однако очевидно, что военкомы вряд ли будут в своей работе обращать внимание на судебные прецеденты.

Впрочем, возврат к прежней схеме бронирования - не единственное изменение в процедуре оформления отсрочек.

С нового года вырос размер "проходных" для бронирования зарплат - до 21 617,5 гривен в месяц. И, как говорит глава концерна "Ярослав" Александр Барсук, он по карману далеко не всем. "Мы даже сократили часть сотрудников, чтобы увеличить зарплаты тем, кого точно нужно бронировать", - говорит Барсук.

А вот давно обещанную новацию о бронировании на 45 суток лиц без военно-учетных документов или тех, что находятся в розыске, пока так и не запустили, хотя оно прописано в обновленном законодательстве, - говорит Кравец.

Рассказываем, что сейчас происходит с бронированием.

"Повестки уже выписаны"

"Быстрое" бронирование военнообязанных действовало меньше двух месяцев. Кабмин принял постановление №1608, запустившее упрощенную процедуру, 8 декабря прошлого года, сразу установив дату окончания его действия - 1 февраля 2026 года. "Многие рассчитывали, что правительство продлит сроки, но этого так и не произошло. То есть, судя по всему, "эксперимент" закончен", - отметил Ростислав Кравец.

По его словам, Кабмин принимал решение об ускоренном бронировании на фоне массового переоформления статуса критичности предприятиями.

"В конце прошлого года менялись критерии критичности, многим компаниям пришлось заново подтверждать статус. Это значит, что сотрудники на какой-то период могли остаться без бронирования. А при его повторном оформлении по старой процедуре на все формальности отводилось 72 часа, что очень долго - за это время люди уже могли оказаться в ТЦК.

Поэтому время оформления сократили до 24 часов, а на практике - еще больше.

Руководители могли оформлять бронь через "Дию" максимум за 5-6 часов", - говорит Кравец.

Душенко рассказал, что им удавалось делать бронь еще быстрее - от получаса до 1-2 часов. "Было очень хорошо. Внес в "Дию" данные по военнообязанному, подписал электронным ключом заявку и, пока человек сидит в меня в кабинете, уже приходит подтверждение. Это было реальное послабление", - отметил Душенко.

Также действовали упрощения по аннулированию старой брони - не нужно было ждать 5 дней от отмены прежней отсрочки до подачи заявки на новую. В "Дие" отмечали, что работают над возможностью подачи заявок о продлении брони заблаговременно. Это должно было позволить сделать процесс "бесшовным", чтобы между завершением старой и началом новой отсрочки не было ни одного дня разрыва, - поясняли в "Дие". Но эту опцию так и не запустили.

По словам Душенко, теперь ситуация с бронированием резко меняется.

"Все равно критичность многим нужно подтверждать - эта процедура обязательна для всех ежегодно. Подтверждение статуса критического предприятия означает, что нужно заново подавать в обладминистрацию пакет документов на утверждение. Специальная комиссия по этому вопросу заседает только раз в неделю, то есть вся процедура занимает в лучшем случае до 7 дней. После этого, даже если подтвержден критический статус, нужно разбронировать сотрудников и забронировать их заново - уже по новому решению о присвоении критического статуса. Но делать это за час, пока люди сидят у меня в кабинете, я теперь уже не смогу. А за 72 часа с ними многое может случиться", - пояснил Душенко.

Кравец не исключает, что возврат к прежним срокам оформления отсрочек может вернуть и старые методы "охоты на военнообязанных". "Скорее всего, снова возобновят скандальные рейды на проходных, ведь в ТЦК заранее знают, у кого когда заканчивается бронь", - говорит Кравец.

Руководитель предприятия в Киевской области рассказал нам, что, как ему удалось выяснить, забронированным работникам их предприятия выписали повестки еще 4 месяца назад.

"Они датированы 16 февраля, а бронь у людей до 14 февраля. То есть, если не успеем переоформить, даже не знаю, что будет. Могут забрать несколько десятков ключевых специалистов, без которых предприятие вообще не сможет работать", - говорит директор. По его словам, "повестки наперед" выписаны и на работников других предприятий их города.

"Я задавал вопрос военкому - а кто работать будет. На что он ответил: а мне все равно, у меня план, страну некому защищать", - добавил руководитель предприятия.

К слову, возвращаются и "лимиты" на аннулирование брони - не чаще одного раза за 5 календарных дней.

Есть лазейка?

Впрочем, лазейка все же осталась.

Как пояснили в Федерации работодателей Украины, с 1 февраля не утратила силы другая норма, прописанная в том же постановлении Кабмина №1608. Суть в том, что для критически важных предприятий, которые уже подтвердили этот статус до завершения срока действия решения принявшего его госоргана, по работникам, у которых не закончилось прежнее бронирование, 72-часовой срок перебронирования не учитывают.

Это значит, что предприятие может отменить бронь и тут же оформить новую. Но переоформлять таким образом отсрочки придется дозировано, с учетом лимитов на аннулирование.

Тем не менее это позволит продлить бронь для ключевых сотрудников. Поэтому некоторые работодатели особо не беспокоятся. К примеру, учредитель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин говорит, что изменения правил с 1 февраля на процесс бронирования сотрудников "никак не повлияет".

Повышение зарплат

По бронированию в этом году уже были нововведения, хоть и не такие значительные, как отмена "быстрых" отсрочек.

Речь идет о повышении зарплат, необходимых для бронирования военнообязанных.

Согласно законодательству, военнообязанные, чтобы получить бронь, должны иметь зарплату не ниже 2,5 официальных минималок. В прошлом году это было 20 тысяч гривен.

С 2026 года минимальная зарлата повысилась до 8647 гривен, соотвественно, новый "порог" для брони - 21 617,5 гривен в месяц.

Увеличение, на первый взгляд, незначительное.

Тем не менее, по карману оно далеко не всем предприятиям. К примеру, по хлебопекарной отрасли средняя зарплата на конец прошлого года составила 22 тысячи гривен, но много работников, в том числе, военнообязанных, получало с натяжкой 20 тысяч. А бюджеты под увеличение зарплат в 2026 году есть далеко не у всех хлебозаводов.

Александр Барсук говорит, что им, чтобы обеспечить нужный уровень зарплат военнообязанным, пришлось даже пойти на сокращения. При этом, как рассказал Барсук, изначально планировались более масштабные сокращения, но в итоге повысить нужным людям зарплаты "помогла инфляция".

"Мы автоматически пересчитываем цены на продукцию с учетом роста курса валют, потому что почти все сырье импортное. Повысили ценники, а вместе с ними, выросли оклады, так как часто они привязаны к объемам выпуска", - пояснил Барсук.

Как говорит глава общественного объединения SAVEФОП Cергей Доротич, многим компаниям именно так и приходится решать проблему с зарплатами под бронь - либо сокращать "лишних" людей, либо повышать цены на товары и услуги.

Бронь для "проблемных" поставили на стоп

Кравец говорит, что в этом году должно было заработать еще одно нововведение по бронированию - отсрочки на 45 суток для "проблемных" военнообязанных: без военно-учетных документов, в розыске и т.д.

Такая норма была прописана в законе №4630-IX, и предусматривает, что критически важное для ОПК предприятие может бронировать новых сотрудников, у которых есть проблемы с документами по линии ТЦК на срок до 45 дней для решения таких проблем. Если в документах наведен порядок, далее человека бронируют уже по обычной процедуре, если нет - могут уволить.

Но, хотя Кабмин принял все необходимые подзаконные акты, новая опция так и не заработала - "Дия" упорно отказывается пропускать "подозрительных" военнообязанных. При этом анонсирована новая процедуры была еще с начала декабря. В конце января в частных переписках на "Дия. Поддержка" заявили, что все "скоро появится". Но на начало февраля система так и не работает, - говорит Кравец.

"Дия" не пропускает людей, которых "нигде нет" по базам военнообязанных или которые числятся в розыске. Этот фильтр в системе почему-то не убрали, хотя предприятия получили право бронировать сотрудников на 45 дней вне зависимости от того, если ли у них проблемы по линии ТЦК или нет", - говорит Кравец.

Руководитель крупного предприятия рассказал нам, что "закручивания гаек" по бронированию связано с тем, что власти хотят сократить количество военнообязанных с отсрочками "минимум, на 300 тысяч". По его словам, под эту тему ужесточили также критерии критичности в прошлом году, и по факту, далеко не все смогли подтвердить свой статус (следовательно, потеряли и право бронировать людей).

Другой бизнесмен добавил, что большинство предприятий старается заключить "хотя бы маленький, но длинный договор на поставки товаров или услуг ВСУ. Так намного проще получить и критический статус и забронировать людей", - говорит предприниматель.