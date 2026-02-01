С 1 февраля украинцев ждут важные изменения. Возвращается обычный порядок бронирования военнообязанных. Запускаются повышенные доплаты к зарплатам энергетиков и коммунальщиков.

Восстанавливаются выплаты детям семей ВПЛ на аренду жилья.

Меняются параметры льготной ипотеки "єОселя" и порядок оформления апостиля. Вводится длительный отпуск для военных, вернувшихся из плена. Продолжается расширение 5G.

Все подробности и прогноз погоды на февраль в столице — в нашем обзорном материале.

Бронирование военнообязанных: конец быстрой брони через "Дію"

С 1 февраля прекращает действие временный "военный" упрощенный порядок бронирования работников критически важных предприятий, который позволял оформлять бронь буквально за сутки через "Дію" по постановлению Кабмина № 1608.

Фактически государство возвращается к стандартной процедуре, где срок рассмотрения заявок может достигать 72 часов, а маршрут согласования снова становится длиннее — от предприятия до Минобороны и ТЦК.

Также аннулировать уже оформленную бронь можно будет не чаще одного раза в пять календарных дней.

Доплаты по 20 000 гривен: кого и за что поддержат дополнительно

С февраля стартует фактическая выплата дополнительных 20 000 гривен в месяц работникам энергетики, теплокоммунэнерго, газовых служб, коммунальных предприятий и "Укрзализныци", которые задействованы в аварийно‑восстановительных работах.

Эти деньги начисляются как надбавка к зарплате за три месяца — январь, февраль и март 2026 года, при этом выплаты за уже отработанный январь сотрудники получат именно в феврале.

Цель программы — частично компенсировать повышенные риски и нагрузку для тех, кто восстанавливает энергетику и критическую инфраструктуру после обстрелов, зачастую работая в условиях ненормированного графика.

Уведомления о назначении доплат будут приходить через "Дію" или в виде SMS.

Выплаты детям ВПЛ: возврат ежемесячной помощи на аренду

С 1 февраля планируется возобновление ежемесячной выплаты по 3000 гривен на каждого ребенка из семьи ВПЛ, предназначенной для покрытия расходов на аренду жилья.

Родителям нужно будет заново подать документы на оформление этой выплаты. Заявителей ждет проверка статуса ВПЛ и реального проживания детей.

Льготная ипотека "єОселя": обновленные метры и лимиты

С 9 февраля вступают в силу новые ограничения по площади жилья, которое можно приобрести по льготной ипотечной программе "єОселя".

Для квартир теперь действует формула: максимум 52,5 м² для одного человека или пары плюс ещё 21 м² на каждого последующего члена семьи, при этом общая площадь не должна превышать 115,5 м².

Ранее предельная площадь также рассчитывалась по формуле 52,5 м² на первого члена семьи и 21 м² на каждого следующего, однако фиксированного верхнего ограничения по общей площади не устанавливалось.

Для частных домов с 9 февраля базовый лимит составляет 62,5 м² для семьи из одного-двух человек, с добавлением 21 м² на каждого следующего члена семьи, но не более 125,5 м² общей площади.

До изменений для индивидуальных домов применялась та же формула — 62,5 м² на одного человека плюс 21 м² на каждого последующего — без установленного максимального порога по общей площади жилья.

Остальные требования к участникам и условиям кредитования (ставки, категории получателей) в феврале не претерпевают кардинальных перемен.

При этом в середине января заработала схема, по которой мобилизованные военнослужащие могут брать ипотеку на покупку жилья под 3% годовых в рамках программы "ЕОселя". Это касается и тех, кто служит в ВСУ по контракту.

90‑дневный отпуск для военных, вернувшихся из плена

С 3 февраля начинают действовать изменения в закон, закрепляющие право освободившихся из плена военных на дополнительный отпуск длительностью 90 календарных дней.

Этот отпуск предоставляется единым блоком, не делится на части и оплачивается с сохранением всех видов денежного обеспечения, что позволяет бойцам пройти медицинскую и психологическую реабилитацию, восстановить документы и наладить бытовую жизнь.

После окончания отпуска за гражданином сохраняется возможность уволиться, а также воспользоваться другими гарантиями, предусмотренными для освобожденных из плена, включая медицинскую помощь и социальные программы.

Расширение покрытия 5G

После пилотного запуска 5G во Львове и разворачивания сети в Бородянке технология постепенно выходит за рамки тестового режима и начинает покрывать другие города.

В феврале 2026 года планируется запустить 5G в Харькове, а следующими в очереди заявлены Киев и Одесса.

Точные сроки для столицы и южного направления будут зависеть от безопасности и согласований с военными структурами.

Апостиль: цифровой реестр и подорожание услуги

С 1 февраля начинает работать обновленный порядок проставления апостиля на официальных документах для использования за рубежом, который утвержден приказом Минюста № 3177/5.

Основной акцент сделан на цифровизацию: заявления переходят в преимущественно электронный формат, появляется Электронный реестр апостилей. Срок рассмотрения заявки ограничивается тремя рабочими днями.

Изменяется и стоимость услуги — она теперь привязана к прожиточному минимуму и составляет 670 гривен для физических лиц и 1160 гривен для юридических.

Продление каникул в школах и университетах

Из‑за последствий ударов по энергетической инфраструктуре и сильных морозов, вузам рекомендовано продлить каникулы студентов минимум до 8 февраля - особенно там, где занятия проходят в очном формате и сильно зависят от работы укрытий и генераторов.

В отдельных вузах могут усилить смешанные и дистанционные форматы, чтобы не терять учебные недели и одновременно снизить нагрузку на коммунальные системы, заявили в миноборазования.

Ранее зимние каникулы для школьников продлили до 1 февраля. Власти заявляют, что учебный процесс будет возобновляться по мере стабилизации ситуации с отоплением и электроэнергией, при этом Минобразования и местные власти рекомендуют школам заранее пересмотреть годовой календарь и компенсировать дополнительные дни отдыха за счет весенних и летних каникул.