Министр социальной политики Денис Улютин опровергает информацию омбудсмена Дмитрия Лубинца о прекращении выплат для 1,3 миллиона пенсионеров. Однако подтвердил, что выплаты остановлены более 330 тысячам пенсионеров.

Соответствующая публикация появилась на странице Улютина в социальной сети Facebook

По его словам, проблема произошла из-за того, что пенсионеры не прошли физическую идентификацию и не уведомили о том, что они не получают российскую пенсию.

Улютин советует для того, чтобы возобновить выплаты пройти идентификацию через "Дию", через личный визит в Пенсионный фонд или в режиме видеоконференции.

Уведомить о неполучении российской пенсии можно также через видеоконференцию во время идентификации, через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда, через личный визит в отделение фонда либо по почте.

Отметим однако, что пенсионеры, которые в декабре прошли идентификацию в режиме видеоконференции сообщили "Стране", что они до сих пор не получили извещение, что идентификация прошла успешно.

Напомним, вчера Лубинец заявил, что в январе 1,3 миллиона украинских пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц массово остались без пенсий.

