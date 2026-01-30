В январе 1,3 миллиона украинских пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц массово остались без пенсий.

Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец в своем Telegram-канале.

По его словам, чтобы получить пенсию, нужно было пройти через процедуру подтверждения факта, что они не получают пенсию от органов РФ.

Это нужно было сделать следующим образом: зайти на веб-портал ПФУ, авторизоваться в личном кабинете, использовав для этого квалифицированную электронную подпись "Дия. Подпись" ("Дия ID"), созданную в приложении "Дия".

При этом Лубинец добавил, что большинство пенсионеров просто не умеют создавать такую подпись или вовсе не имеют "Дии".

В результате украинцы были вынуждены лично обращаться в отделения Пенсионного фонда, что вызвало очереди, напряжение и фактический коллапс работы учреждений.

Подчеркивается, что тысячи пенсионеров узнали о новых правилах только тогда, когда средства не поступили на счета.

