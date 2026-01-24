Параллельно с переговорами по завершению войны в Украине, которые сейчас идут в ОАЭ, происходит еще один процесс – обсуждение возможного присоединения России к созданного Трампом Совету мира.



О том, что этому вопросу Вашингтон уделяет особое внимание говорит то, что в ночь на пятницу в переговорах в Кремле участвовал также и Джош Грюнбаум, который руководит операционной деятельностью Совета мира.

Также возможно, что разговор будет продолжен и в ОАЭ, где в эти дни отдельно, как анонсировалось, должны встречаться Уиткофф и Дмитриев для "обсуждения экономических вопросов".



Все это может, потенциально, оказать немалое влияние на ход событий. В том числе и по войне в Украине.



Прежде всего, стоит сказать, что сейчас Трамп не может похвастаться крупными успехами по Совету мира, который он сначала презентовал как орган для послевоенного восстановления Газы, а затем – и как механизм разрешения и прочих мировых проблем (то есть – некий заменитель ООН).



Но в итоге получилось, как говорится, что замах был на рубль, а удар вышел на копейку.



На данный момент известно, что к Совету присоединились только 24 страны из почти 60 приглашенных - Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Марокко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Узбекистан и Вьетнам. Также ранее заявляли о присоединении Израиль, Египет и Албания.



Как видим, в этом перечне нет ни одной из ведущих держав мира, кроме США. В частности, отвергли приглашение почти все европейские страны (кроме Венгрии). Игнорирует приглашение также пока Китай, Бразилия и Индия.



И в такой ситуации, если б к Совету присоединилась бы Россия, то это превратило бы его из странной совокупности рандомных стран с разных континентов, в клуб, в котором находятся две крупнейшие ядерные державы мира. Что сразу бы придало ему совсем другой вес.

А потому для Трампа участие России было бы крайне важно, чтоб не дать идеи Совета умереть в самом зародыше.

Однако Россия пока своего согласия не дала. Путин заявил, что вопрос рассматривается Москвой. Он также добавил, что если решение о вступлении в Совет РФ примет, то, в качестве взноса в него миллиарда долларов для постоянного членства, она может использовать замороженные в США российские активы.

Трамп вчера уже такую идею одобрил. Но согласия России автоматически за этим не последовало.

У Москвы, в общем-то, могут быть, те же сомнения, что и у других крупнейших стран. Также как Китай, Британия и Франция РФ обладает правом вето в ООН.

И потому ей нет никакого интереса в замене ООН на Совет мира, в котором прав вето будет только у Вашингтона.

Однако, фактический провал идеи Трампа с Советом мира открывает для Москвы варианты для своей игры.

Так как к Совету не присоединился никто из ведущих ядерных держав (кроме США), то даже если туда войдет Москва, то это не станет "заменителем ООН", так как Совет не сможет решать проблемы там, где нет его членов (то есть – почти везде, кроме Ближнего востока).

По сути, он так и останется декорацией, ни на что особо не влияющей.

Однако, в обмен на членство, Кремль может много чего себе от Трампа потребовать.

Например, чтоб тот надавил на Зеленского по вопросу вывода войск из Донецкой области. Или же снять санкции с РФ, не дожидаясь окончания войны в Украине.

Непонятно, конечно, готов ли Трамп идти на такие уступки ради членства России в Совете мира. Но, по крайней мере, предмет для торга имеется. Вероятно, он сейчас как раз и идет.