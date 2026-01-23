Вчера СМИ передавали, что в швейцарском Давосе президент США Дональд Трамп и представители 18 других стран подписали устав новой международной организации Совет мира. Однако официальной информации о подписантах документа Белый дом не обнародовал. При этом пресса публикует разные сведения о том, кто именно вошел в организацию.

Телеканал NBC News в сегодняшней статье сообщил, что согласие войти в совет помимо США, дали 24 страны: Албания, Аргентина, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Беларусь, Болгария, Египет, Венгрия, Индонезия, Израиль, Иордания, Казахстан, Косово, Монголия, Марокко, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, Объединённые Арабские Эмираты, Узбекистан и Вьетнам.

А журнал Time, как и большинство других СМИ, указал, что устав совета вчера в Давосе подписали 19 стран. Из списка британского издания выпали Албания, Беларусь, Вьетнам, Израиль и Египет.

При этом вьетнамские газеты сообщают, что представитель страны присутствовал на церемонии подписании устава и утвердил его. А белорусские официальные медиа - что на мероприятии был посол Беларуси в Швейцарии Александр Ганевич. То есть Вьетнам и Беларусь уже можно добавить в список Time.

На подписании устава отсутствовал израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, хотя раньше он дал согласие на участие в совете. Не было на церемонии и других представителей страны.

"Премьер не разрешил израильскому представителю принять участие в церемонии подписания в четверг несмотря на то, что президент Исаак Герцог и министр экономики Нир Баркат уже находились в Давосе", - заявило издание Times of Israel и напомнило, что в Израиле критиковали новый совет из-за значительной роли Турции и Катара при решении вопросов Газы.

Также пока неясна ситуация с Египтом, который дал свое согласие на подписание документа, но неизвестно, участвовал ли во вчерашней церемонии в Давосе. Египетские СМИ сообщали, что президент страны Абдель Фаттах Ас-Сиси утром 22 января - то есть до подписания устава - уже вернулся в Египет. С Трампом он встречался отдельно днем раньше.

Что касается Албании, то её парламент ратифициаровал участие в совете, но в местных ресурсах не было сообщений о присутствии представителей страны на церемонии подписания.

Таким образом, можно считать точно подтвержденным участие в Совете мира 21 страны. Под вопросом остаются Албания, Египет и Израиль, которые согласились на членство в организации.

Также не исключено вхождение в совет России, особенно после того, как Трамп согласился на предложение Владимира Путина оплатить взнос за счет замороженных в США российских активов . Эту тему еще будут обсуждать сегодня и завтра на переговорах в Абу-Даби. Конкретные прогнозы об их результатах делать пока рано: не исключено, что вопрос взноса увяжут с переговорами об Украине, которые продвигаются тяжело.

Между тем многие европейские страны отказываются участвовать в Совете мира. Сегодня это сделала Испания.