Президент США Дональд Трамп от имени Совета мира отозвал приглашение для Канады в этот новый орган.

Об этом глава Белого дома написал в своей соцсети Truth Social, обращаясь к канадскому премьер-министру Марку Карни.

"Уважаемый премьер-министр Карни! Прошу вас принять это письмо как подтверждение того, что Совет мира отзывает своё приглашение вам относительно присоединения Канады к самому престижному когда-либо созданному совету лидеров. Благодарю вас за внимание к этому вопросу!" - сказано в публикации.

Отзыву предшествовала заочная перепалка в Давосе между Трампом и Карни.

Американский президент заявил, что Канада существует "только благодаря Соединённым Штатам". Карни на это ответил, что "Канада существует не благодаря США, Канада процветает, потому что мы канадцы".

Также Карни в Швейцарии говорил о "разрыве" в существующем под руководством США мировом порядке. А министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявлял, что страна пока не приняла решение об участии в Совете мира.

Напомним, вчера в Давосе Трамп и представители еще 18 стран подписали устав Совета мира.

Незадолго до этого несколько европейский стран отклонили приглашение в новую организацию, в частности, Франция.