Сегодня президент США Дональд Трамп после довольно длительного перерыва вновь обвинил Владимира Зеленского в том, что именно он, а не Владимир Путин является главным препятствием к мирному соглашению.



Это заявление прозвучало довольно неожиданно на фоне многочисленных прогнозов о том, что на волне успеха в Венесуэле Трамп ужесточит давление на Москву, к чему его активно подталкивали Киев, европейцы и "ястребы" в Республиканской партии.



Также заявление Трампа противоречит распространенной в Украине и в западных СМИ трактовке хода переговоров, согласно которой Киев и Вашингтон вместе с европейцами уже согласовали все параметры мирного соглашения, включая ввод западных войск в Украину, и теперь мяч на стороне Кремля, который должен либо принять их, либо отвергнуть. Судя по поступающей в последние дни информации, такая трактовка довольно сомнительна, и судя по всему, Трамп до сих пор не дал своего согласия на гарантии поддержки европейских войск в Украине в случае атаки на них со стороны России.



Теперь, после нового заявления американского президента, становится понятно, что никакого полностью согласованного между Киевом и Вашингтоном варианта мирного плана нет.

Также это объясняет довольно сдержанную реакцию России на действия Вашингтона против Николаса Мадуро и захват танкеров американцами. Скорее всего, Москва выдерживала паузу и не совершала резких движений, чтобы не побудить Трампа перейти в лагерь "ястребов" с последующим ужесточением давления на РФ. Пока такая тактика, как видим, работает.



Кроме того, существует еще и геополитический аспект.

Парадоксальным образом падение Мадуро в Венесуэле и потрясения в Иране, хотя и выглядят в имиджевом плане и поражениями России, в практическом отношении для Москвы вполне выгодны, поскольку значительно усиливают зависимость Китая от РФ в поставках энергоносителей и прочего сырья. Раньше Китай получал значительные объемы нефти из Венесуэлы и Ирана. Если эти поставки прекратятся или перейдут под контроль американцев - главного геополитического соперника КНР, - то Россия останется по сути единственным надежным поставщиком необходимых ресурсов в Китай. Тем более что поставки могут осуществляться не по морю, где суда будут подвергаться угрозе перехвата американцами, а по суше.



И если в такой ситуации Трамп начнет усиливать давление на Россию, то с учетом событий в Венесуэле и Иране это может привести к резкому сближению РФ и КНР, а процесс создания ими антиамериканского альянса грозит пройти точку невозврата, что Белому дому не нужно.



Поэтому (по крайней мере пока) тщетны усилия "ястребов", которые убеждают Трампа на волне успеха в Венесуэле расправиться с Путиным, как с Мадуро.



Что значат заявления Трампа о Зеленском для хода переговорного процесса о завершении войны в Украине? Очевидно, что Зеленский не хочет идти на условия мирного соглашения, на которых настаивает глава Белого дома.



В публичном поле есть два главных спорных вопроса.



Первый: требование России вывести войска из Донбасса, против чего выступает Зеленский. Однако, судя по последнему заявлению Трампа, Вашингтон продолжает настаивать на этом.



Второй: требование Зеленского и европейцев ввести западные войска в Украину под гарантии их поддержки со стороны США. Против этого категорически выступает Россия. Исходя из последних заявлений, на это не соглашается и Трамп.

Существует еще и третий пункт, о котором почти не говорят, но который, возможно, тоже является серьезным камнем преткновения: взаимный отказ Украины и России от претензий друг к другу по итогам войны. Этот пункт, хотя и сформулированный по-иному, содержался в первоначальном варианте мирного плана США, обнародованном в ноябре. Но против него выступал Киев. Однако для Москвы он может быть не менее важным, чем вопрос Донбасса или вступления Украины в НАТО.

Если к моменту прекращения огня будет заключено и ратифицировано в парламентах межгосударственное соглашение между РФ и Украиной об отсутствии финансовых и уголовных претензий друг другу после завершения войны, то это сделает почти невозможным какие-либо попытки Киева добиваться от России компенсаций помимо тех, которые будут предусмотрены мирным соглашением.



Возможно, существуют и другие спорные условия, на выполнении которых настаивает Трамп, но на них не хочет идти Зеленский. Однако тут ключевой вопрос, будет ли Трамп применять практические меры давления на украинские власти с целью побудить их принять эти условия. Без этого позиция Зеленского вряд ли поменяется, если только резко не ухудшится ситуация на фронте или в тылу, например, в случае полного коллапса энергетики. Хотя, возможно, как раз на последнее и надеются Путин и Трамп.



Впрочем, Киев и европейцы тоже вряд ли будут сидеть сложа руки. Их задача – попытаться перепрограммировать Трампа, побудить его поддержать пункты мирного плана, против которых выступает Москва, после чего развернуть президента США на путь давления на Путина, а не на Киев. Судя по всему, этому будет посвящена встреча Зеленского и европейцев с Трампом в Давосе на следующей неделе. По ее итогам, возможно, станет понятен дальнейший вектор развития событий.