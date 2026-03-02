Анализируем итоги 1468-го дня войны в Украине.

Нападение на Иран

В субботу Израиль и США начали масштабные удары по Ирану. Накануне в пятницу прошли переговоры в Женеве, ходом которых Трамп остался "недоволен". После чего началась давно ожидаемая война.

В первый же день бомбардировок союзники смогли убить верховного лидера Ирана - аятоллу Хаменеи, а также других высокопоставленных руководителей страны, включая министра обороны и командующего Корпусом стражей исламской революции.

Но полностью обезглавить Иран не удалось - по факту система оказалась готова к такому исходу событий, и управляемость страной правящий режим сохранил. Более того, он начал действовать, судя по всему, по давно разработанной программе: начал массированно атаковать ракетами и беспилотниками как Израиль, так и объекты США в регионе. А также их союзников.

Заполыхал по сути весь Ближний Восток. В первый же день войны под ударами Тегерана оказались американские базы в Ираке, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, Катаре. Массированные налеты также были на порты и аэропорты в этих странах. Взрывы второй день гремят в Дубае - одном из самых фешенебельных городов мира, где дроны врезаются в отели и небоскребы, заставляя туристов массово бежать из страны.

Также вчера была атакована французская военно-морская база в Абу-Даби, а сегодня стало известно об ударе беспилотника по британской базе на Кипре.

Сегодня география ударов расширилась на нефтяные и газовые объекты союзников США в регионе. Были атакованы несколько танкеров, кроме того дроны зажгли крупнейший в мире нефтяной терминал Ras Tanura в Саудовской Аравии.

Атакован и нефтеперерабатывающий завод Qatar Energy в Рас-Лаффане, после чего компания заявила об остановке производства сжиженного газа. Цена газа на бирже в Европе сразу взлетела выше $500.

Растет и цена на нефть, которая поднялась выше 80 долларов за баррель и обновила рекорды двухлетней давности.

Помимо ударов, ключевой фактор при росте цен на энергоносители - фактическая блокада Ираном Ормузского пролива, через который проходит весь танкерный трафик из Персидского залива. Аналитики предрекают рост цен на нефть и до 100, и до 150 долларов за баррель, если война затянется.

Удары Ирана по ближневосточным союзникам США, а также по американским базам идут непрерывно третий день. Штаты в Кувейте потеряли три боевых самолета - как заявляется, из-за "дружественного огня" (Иран утверждает, что это он их сбил). Также США говорят, что у них погибли четверо военных, 18 ранено. Иран утверждает, что американские потери идут на сотни человек. В Сети много кадров массированных атак на американские базы, с которыми явно не справляется система ПВО.

В этой связи многие западные СМИ уже пишут, что такими темпами Штаты могут быстро истощить свои запасы зенитных ракет, что может негативно сказаться на их поставках Украине.

Массированным бомбардировкам подвергается при этом и сам Иран. Основные цели союзников - ракетные и ядерные объекты Ирана, а также органы управления. Трамп заявил также о потоплении девяти иранских кораблей и смерти 48 иранских руководителей. Сам Тегеран заявляет о гибели более чем 500 гражданских - включая более 150 девочек, погибших после удара по начальной школе на юге страны.

Но пока накала иранских ударов это не снижает. Страна продолжает сопротивление. Хотя, на сколько хватит сил у Ирана и дальше отстреливаться в подобном темпе - вопрос открытый.

При этом, на данный момент уже начинает вырисовываться стратегия Трампа и Ирану. Она напоминает то, что американцы сделали в начале года в Венесуэле - обезглавить страну и вынудить новых руководителей идти на уступки по ключевым вопросам. Отличие лишь в том, что Николаса Мадуро похитили, а Хаменеи убили.

И теперь ключевой вопрос - сработает ли этот план в Иране, так же как он сработал в Венесуэле, где новый и.о. президента Дельси Родригес пошла на уступки американцам по всем фронтам.

Судя из сообщений СМИ, иранское руководство еще до начала новой войны допускало гибель Хаменеи и готовило план на этот случай. Фактическим руководителем Ирана должен стать секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

После вчерашних атак он выжил и сейчас дает комментарии на тему "будем продолжать борьбу" и "никаких переговоров с Америкой". Но, естественно, никто не может гарантировать, что он удержит ситуацию под контролем после гибели аятоллы, а, если удержит, опять же никто не может гарантировать, что он не пойдет на уступки американцам, как Родригес.

С другой стороны, в Иране сохраняется "каркас КСИР" - ключевой организации, которая обеспечивает "преемственность курса" при любом развитие событий. И вряд ли гибель руководителей КСИР сама по себе сможет разбалансировать эту структуру. По крайней мере, пока нет признаков того, что Тегеран решил сдаться и запросил переговоров (о том, что иранцы просят возобновить переговоры заявил вчера Трамп, но Тегеран устами Лариджани это опроверг).

Как происходящее в Иране скажется на войне в Украине?

Довольно часто войну в Иране сравнивают с вторжением России в Украину 4 года назад. И тогда РФ, и сейчас США с Израилем атаковали иностранное государство без санкции ООН в нарушении норм международного права.

И тогда, и сейчас нападающая сторона добилась в начале крупных успехов: Россия захватила значительные территории, вошла в пригороды Киева (Ирпень, Буча, Гостомель). США и Израиль убили главу Ирана Хаменеи и целый ряд крупных руководителей.

В Украине, как известно, далее все пошло не в рамках концепции "Киев за три дня". С первого дня украинские войска начали оказывать упорное сопротивление, несмотря на внезапность вторжения.

Иран также, несмотря на гибель своего руководства, активно наносит ракетные удары по всему региону.

Но что будет дальше зависит, в первую очередь, от нескольких факторов.

Первый: удастся ли "перевербовать" американцам новое руководство или же организовать его свержение через протесты или мятеж. Пока нет видимых признаков того, что события идут по этому пути. Иран продолжает сопротивление, о дестабилизации внутри страны также на данный момент ничего не сообщается. Однако, естественно, никаких вариантов исключать нельзя.

Второй: будет ли оказана Ирану масштабная помощь со стороны Китая (а только он ее может оказать, в условиях когда Россия все ресурсы направляет на войну в Украине), такая же, какая была оказана Киеву Западом в начале вторжения РФ - финансовая и военная. В случае Ирана Китай может помочь как поставками ракет и прочих вооружений (чтобы они не заканчивались в течение месяцев, что сделает бессмысленной продолжение воздушной кампании США и Израиля), так и развединформацией для определения целей ударов, а также прямой финансовой поддержкой иранского бюджета, чтобы сохранять устойчивость тыла даже в условиях паралича экономики в результате воздушных ударов.

Очевидно, что цель США в войне с Ираном – установление полного контроля над нефтяными ресурсами Персидского залива с целью дальнейшего влияния с помощью этого рычага на Китай, фактически угрожая ему нефтяной блокадой, если будет необходимость.

Но если война затянется и будет сопровождаться большими потерями среди американцев, это может вызвать тяжелейший кризис внутри США и резко подорвать американское геополитическое могущество, что сделает невозможным продолжение дальнейшей экспансионистской политики Вашингтона по "отрезанию" Китая от источников сырья и логистических маршрутов.

То есть, неудача США в иранской кампании – важнейшая задача стратегического уровня для Китая.

Однако, для того, чтобы пойти по пути активной поддержки Ирана, Пекин должен отказаться от своего осторожного подхода во внешней политике, а также быть готовым к фронтальной конфронтации с США (в виде, например, возобновления торговых войн). Готов ли Китай на такой кардинальный разворот, вопрос открытый. Кроме того, сдерживать Пекин может и нежелание ссориться с европейцами и странами Персидского залива. Также затягивание войны и, следовательно, высокие цены на нефть угрожают экономике Китая значительными дополнительными расходами. Хотя, ставки сейчас столь высоки, что всеми этими "сдерживающими" моментами КНР может решить пренебречь. Однако, повторимся, пока реакцию Пекина на происходящее точно просчитать трудно.

Третий вопрос: сможет ли Иран нанести существенный урон американцам. Сейчас Тегеран сосредоточил свои удары преимущественно на странах Персидского залива. Логика их понятна – заставить ОАЭ, Катар и саудитов повлиять на Трампа, чтобы тот прекратил войну. А также надавить в целом на мировую экономику через повышение цен на нефть. Однако не факт, что это сработает – Вашингтон наверняка учитывал подобный вариант при планировании операции и раз начал ее, то готов не обращать внимание какое-то время на "попутные издержки" в виде роста стоимости энергоносителей и ущерба странам региона от иранских ударов. Продолжение массированных американско-израильских ударов с учетом почти полного господства нападающей стороны в воздухе ничего хорошего Ирану не несет. Постепенно будут выбиваться как военные объекты (включая склады с ракетами и пусковые установки), так и персонально военно-политическое руководство. Насколько долго сможет в таких условиях продержаться Иран, неизвестно. Но запас прочности вряд ли будет бесконечен. Единственное, что действительно может повернуть ход войны в крайне негативную для США сторону – это нанесение больших потерь американским военным. Большинство американцев изначально были против войны в Иране. Также большинство в целом не поддерживает политику Трампа. Поэтому если война в Персидском заливе приведет к серьезным потерям армии США (убитые солдаты, затопленные корабли, сбитые самолеты), то это может вызвать жесточайший внутренний кризис в Штатах.

И ключевой вопрос - сможет ли Иран такие потери нанести.

Уже поступают сведения о погибших американцах (Вашингтон официально подтвердил гибель четверых военных, но в реальности их может быть больше), а также о крушении трех самолетов в Кувейте. Была и атака на авианосец, хотя, по заявлению США, не результативная. То есть попытки нанести большой ущерб американцам уже имеют место. Хотя пока и не наносят ущерба крупного масштаба.

Но если они будут нарастать и окажутся успешными, то у Трампа могут начаться очень большие проблемы.

Теперь перейдем к тому, как происходящее в Иране скажется на войне в Украине.

В России в последние дни много пишут о том, что события в Иране показали, что "с американцами нельзя вести переговоры, так как они их используют как прикрытие для подготовки к войне". Однако переговоры, которые сейчас идут при участии США по войне в Украине, принципиально отличаются от тех, что Вашингтон вел с Ираном. В трехсторонних переговорах по Украине американцы де-факто выступают союзниками России, потому что они, как недавно прямо заявил Зеленский, вместе с Москвой давят на Киев, чтобы побудить вывести ВСУ из Донбасса.

Другой вопрос, что давление это пока не столь сильное, чтобы побудить украинские власти пойти на серьезные уступки. Но в любой момент оно может резко ужесточиться. И такая перспектива постоянно нависает над Зеленским в качестве серьезнейшей для него угрозы.

Именно поэтому украинские власти приветствовали начало войны США с Ираном, рассчитывая, что она эту угрозу снимет.

В случае затягивания войны Трампу будет уже явно не до Украины, а значит он вряд ли будет давить на Киев с целью добиться уступок для РФ.

В случае же быстрого успеха США в окружении Трампа могут усилиться позиции "ястребов", которые выступают против каких-либо уступок России, а наоборот требуют максимального усиления давления на нее. Да и вообще считают, что в интересах Вашингтона не завершение войны в Украине, а ее затягивание для ослабления РФ.

Однако в реальности война в Иране несет огромные риски для Украины.

Начнем с того, что помимо двух описанных выше вариантов (быстрая победа США или затягивания войны) есть еще и третий вариант – быстрое завершение войны без смены власти в Иране или ее курса. То есть, прекращение боевых действий без триумфа, но и без позора для Трампа. Этот вариант возможен, если Вашингтон придет к выводу, что расчет на быстрый "снос" режима в Тегеране не оправдался, а потому нужно как минимум взять паузу и предложить иранцам перемирие. Если будет такой вариант, то он существенно на расклады по переговорам об Украине не повлияет, разве что в сторону ужесточения давления Трампа на Зеленского с целью достичь "быстрой сделки" через вывод украинских войск из Донбасса, для того, чтобы перекрыть эффект от неубедительного исхода войны в Персидском заливе.

Если же война затянется, то это станет огромным преимуществом для России. Во-первых, за счет роста цен на нефть она сможет быстро залатать дыры в своем бюджете и получить ресурсы для продолжения войны на годы вперед. А Украина, как импортер энергоносителей, столкнется с огромными дополнительными расходами. Да и финансовая устойчивость главного донора Киева - Евросоюза - из-за подорожания энергоносителей значительно снизится. Во-вторых, Украина может полностью лишиться поставок ракет к системам ПВО (они приоритетно будут направляться для войны с Ираном), что сделает небо над страной беззащитным от российских ударов.

Наконец, если американцам удастся провести "маленькую победоносную войну", то последствия для Украины могут быть также негативными.

При любом варианте развития событий в Иране – будь то длинная война или короткая, они будут означать одно: усиление зависимости Китая от России. Если война затянется и блокада поставок нефти и газа из Персидского залива продолжится на протяжении месяцев, именно РФ станет главным поставщиком энергосителей в КНР. Если же американцам удастся поставить Иран под свой контроль, то важность отношений с РФ для китайцев также сильно возрастет, так как отношения эти станут гарантией того, что Китай не окажется в полной зависимости от США в плане поставок нефти и газа.

Да и в целом наличие сухопутной границы между Китаем и России гарантирует, что российское сырье будет бесперебойно поставляться в КНР, даже если Штаты введут тотальную морскую блокаду страны.

И это может иметь последствия в виде активизации поддержки России со стороны Китая в нынешней войне в Украине. В том числе, не исключено, в виде резкого увеличения поставок дронов и роботов для боевых действий.

Однако это же кратно усилит значение России и для Трампа. Задача "оторвать" Москву от Китая станет в еще большем приоритете.

Правда, решать ее Вашингтон может двумя противоположными путями.

Первый путь, который продвигают "ястребы" - не договариваться с Россией, а максимально давить на нее вплоть до нанесения "стратегического поражения". Именно на это, как писалось выше, и надеется Киев. Однако это же чревато ответной эскалацией со стороны РФ, вплоть до угрозы ядерной войны. И через постоянные заявления с "ядерными намеками" Москва показывают, что к такому варианту она готова. Тем более, что действия самого Трампа в Иране и в Венесуэле меняют "геополитический вайб" в мире, превращая сдержанность, осторожность и умеренность в признак слабости.

Собственно, о "ядерном" варианте, в случае попыток США давить на РФ сегодня прямо сказал Медведев.

«Если Трамп продолжит свой безумный курс по преступной смене политических режимов, она (Третья мировая война - Ред.) несомненно начнётся. И триггером может стать любое событие. Любое… Это (война в Иране - Ред.) война США и их союзников за сохранение глобального доминирования. Свиньи не хотят расставаться с корытом», - заявил Медведев в комментарии ТАСС.

На вопрос какова гарантия, что «однажды кто-то в западных столицах не решит ровно так же (как в Иране - Ред.) решить проблему с непокорной Москвой?» Медведев ответил так: "гарантия одна: США боятся Россию и знают цену ядерному конфликту. В случае его возникновения Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице".

Второй путь для Трампа – договориться с Путиным. Договориться, в первую очередь, за счет Украины. Если Трамп выберет этот путь, то нынешние условия завершения войны, включающие вывод войск из Донбасса, будут выглядеть для Киева "победными" в сравнение с тем, что будет предложено потом.

В связи с этим нынешняя переговорная стратегия украинских властей "на уступки не идем, тянем время, пока Трампу будет не до нас или же он осерчает на Путина" выглядит потенциально опасной для самой Украины.

Ситуация на украинском фронте

Российская артиллерия начала добивать до Краматорска, заявил советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов.

"Сегодня артиллерия противника начала обстреливать Краматорск. Многие военные привыкли к этому городу, и он стал для многих родным. В том числе и для меня после десятков командировок туда. И теперь я с грустью думаю, неужели прекрасный восточный город Краматорск станет очередным разрушенным городом-призраком", - написал он.

Напомним, что РФ за последние недели продвинулась с востока в направлении Славянска и Краматорска.

До Краматорска от российских позиций уже менее 20 километров. В целом на этом участке фронта россияне за минувший месяц продвинулись довольно значительно (см. видео с динамикой 1 февраля - 1 марта ниже)

На карте отчетливо видно движение в направлении последней крупной агломерации в Донецкой области, сосредоточенной вокруг Славянска и Краматорска.

При этом DeepState пишет о продвижении ВСУ в Днепропетровской области, где ранее сообщалось о контрнаступательных действиях украинских войск. При этом территории там обозначены не как освобожденные - расширилась серая зона. То есть за них еще идут бои.

В Офисе президента Украины вчера сократили сроки, которые понадобятся РФ на захват всего региона.

Замглавы ОП Павел Палиса заявил, что россиянам "понадобится ориентировочно полтора года" и "ресурс, равный по величине нынешней группировке вооружённых сил Российской Федерации на территории Украины".

Напомним, ранее Зеленский говорил, что россиянам нужны два года на захват всей Донецкой области. То есть на полгода больше, чем заявляет Палиса.

К обстрелам. Россияне нанесли удары по Кривому Рогу, где звучали сильные взрывы. Повреждено транспортное предприятие. Также в Днепропетровской области был атакован пассажирский состав, а ранее пострадал локомотив.

Также были прилеты по Одессе.

Украина этой ночью атаковала нефтяной терминал в Новороссийске, был сильный пожар, который подтвердили местные власти.

Как будут решать проблему СЗЧ

Проблему мобилизации и массового дезертирства будут решать за счет привлечения в ряды ВСУ иностранцев. Об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров.

По его словам, уже разработан комплексный план по решению проблем с мобилизацией и случаями СЗЧ. Документ прошел "краш-тесты" во время обсуждений с командирами на фронте и военными экспертами.

"Наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ и мобилизацией - он включает определенные решения относительно того, как сделать так, чтобы в Украине было больше иностранцев", - отметил министр.

Он добавил, что в ближайшие месяцы начнется "поэтапное принятие конкретных решений".

Идею Федорова развил его советник Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, Украине нужно открыть пункты вербовки по всему миру и сделать более эффективной систему работы с иностранцами в ВСУ.

"Конечно, нам нужно вовлекать в войну больше иностранцев, если наши человеческие ресурсы ограничены! Мы платим солдатам на нуле огромную сумму по меркам многих стран. Нам нужны пункты вербовки по миру и система работы с иностранцами здесь. Сейчас это все есть, но работает плохо в плане масштабов, скорости работы и отбора", - написал Бескрестнов.

При этом у поста с этим заявлением в его телеграмм-канале преимущественно негативные оценки читателей.

Напомним, что в рядах ВСУ сейчас уже воюют порядка 7 тысяч колумбийцев. Однако этот опыт скорее негативный, написал украинский волонтер Роман Доник, который не верит в идею Федорова.

Он заявил, что первые колумбийцы, приехавшие в Украину, были "хорошие, мотивированные бойцы", но "потом поехали из-за границы в основном заробитчане".

"Они поехали не воевать. Они поехали за деньгами. Служить? Да. Но так, как им удобно. И желательно не воевать. И уж тем более не получать ранения и тем более не гибнуть. Они снимались с позиций целыми подразделениями, когда возникала опасность. А это всё-таки война. Они отказывались выезжать на боевые и постоянно настаивали на продолжении тренировок на полигонах. Они уходили в СЗЧ. И они разрывали контракты. Не от хорошей жизни расформировали легионы. Были причины", - написал Доник.

"Я не знаю, как будут решать проблемы мобилизации и СЗЧ за счёт иностранцев. Потому что всё-таки это наёмники и заробитчане. Военные романтики уже все здесь. Либо на нашей стороне, либо на вражеской. Не надо иллюзий. Нет кнопки сделать "за…бись"", - добавил волонтер.

В целом идея Федорова вербовать на войну больше иностранцев - по сути признание властей в том, что сами украинцы воевать не хотят и с "патриотической" повесткой Банковой по этому вопросу не согласны.

Ранее власти заявляли, что порядка двух миллионов мужчин уклоняются от воинского учета, и этот тот резерв, который нужно использовать для пополнения ВСУ. Однако, судя по идее Федорова насчет иностранных наемников, пока нет понимания, как этот "резерв" можно заставить воевать (даже если этих людей мобилизовать, то где гарантия, что они при первой возможности не уйдут в СЗЧ).

При этом, от идеи "достать" украинских мужчин власти тоже не отказываются. В марте Рада планирует рассмотреть законопроект об ужесточении мер против уклонистов.

Их могут лишить права управлять автомобилем, но без блокировки банковских счетов, сообщил член комитета Рады по вопросам нацбезопасности Вениславский. Ограничение права управления транспортом введут для тех, кто "не обновляет свои военно-учетные данные, не становится на учет, игнорирует повестки и т.д.".

Он отметил, что сейчас рассматривается около 4 тысяч поправок ко второму чтению законопроекта. Наиболее дискуссионными стали положения об ограничении конституционных прав, включая выезд за границу, управление автомобилем и арест счетов.

"Мы решили, что ограничение в праве выезда за пределы Украины для военнообязанных, мужчин в возрасте от 18 до 60 лет уже прописано в законе о правовом режиме военного положения. Дополнительно это регулировать в новом законе, на наш взгляд, необходимости нет", - заявил Вениславский.

"Что касается блокирования средств на счетах, денежных активов и т.д. - мы в комитете эту норму отклонили", - добавил он. По его словам, решение пока предварительное, однако "концептуально комитет это не поддержал, поэтому маловероятно, что норма об аресте счетов попадет в финальный вариант закона".

Также, как сообщил депутат, возможно повышение действующих штрафов за уклонение от мобилизации.