После подтверждения гибели аятоллы Али Хаменеи и других высокопоставленных руководителей Ирана в общем и целом стал понятен план США и Израиля.

Он напоминает то, что американцы сделали в начале года в Венесуэле - обезглавить страну и вынудить новых руководителей идти на уступки по ключевым вопросам.

Отличие лишь в том, что Николаса Мадуро похитили, а Хаменеи убили.

И теперь ключевой вопрос - сработает ли этот план в Иране также как он сработал в Венесуэле, где новый и.о. президента Дельси Родригес пошла на уступки американцам по всем фронтам.

Судя из сообщений СМИ, иранское руководство еще до начала новой войны допускало гибель Хаменеи и готовило план на этот случай. Фактическим руководителем Ирана должен стать секретарь Высшего совета нацбезопасности Али Лариджани.

После вчерашних атак он выжил и сейчас дает комментарии на тему "будем продолжать борьбу". Но, естественно, никто не может гарантировать, что он удержит ситуацию под контролем после гибели аятоллы, а если удержит то, опять же, никто не может гарантировать, что он не пойдет на уступки американцам как Родригес.

С другой стороны, в Иране сохраняется "каркас КСИР" - ключевой организации, которая обеспечивает "преемственность курса" при любом развитие событий. И вряд ли гибель руководителей КСИР сама по себе сможет разбалансировать эту структуру.

Кроме того, в продолжении сопротивления Ирана заинтересован Китай, для которого принципиально важно затянуть США в долгую губительную войну. И в это Пекин может инвестировать любые деньги.

Также, как это не парадоксально, большой проблемой в реализации "венесуэльского сценария" является внутренняя оппозиция, ориентированная на сына свергнутого шаха Реза Пехлеви. Наличие угрозы с этой стороны консолидирует элиту исламской республики и мешает достижению ее договоренностей со Штатами.

Какой сценарий по итогу реализуется ("венесуэльский" или продолжение борьбы) станет понятно по дальнейшим действиям Тегерана.

Судя по вчерашнему дню Иран, даже в условиях гибели аятоллы, совершает массированные ракетные удары. Причем их логика понятна - создать максимум трудностей для союзников США в Персидском заливе (Катар, Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия), чтоб те давили на Трампа с целью прекратить войну.

Однако, как мы уже писали, ключевой вопрос - сможет ли Иран нанести существенный ущерб непосредственно военным силам США. Длительная война с большими жертвами среди американцев станет смертным приговором Трампу.

Быстрая победа, наоборот, сильно укрепит позиции президента США в противостоянии с Китаем и другим внешними и внутренними противниками.

Ставки сейчас крайне велики.

"Страна" анализировала в отдельном материале, как будут развиваться события в Иране.

А также в целом возможные сценарии развития войны США и Израиля с Ираном.