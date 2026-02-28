Москва согласилась с тем, что в рамках урегулирования Вашингтон предоставит Киеву гарантии безопасности.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

По словам Буданова, такое согласие россияне озвучили на недавних переговорах.

Напомним, что американцы, по данным СМИ, предлагают Украине гарантии, близкие к 5-й статье устава НАТО. При этом в рамках этих гарантий Штаты не планируют вводить войска в Украину. Также не указывалось, что США обязуется вступить в войну на стороне Украины, если в будущем последует новый конфликт с РФ.

Судя по всему, именно поэтому Киев требует гарантий безопасности и от стран Европы, подразумевающих развёртывание войск.

Однако РФ такой вариант категорически отвергала. И, судя по словам Буданова, на прошедших переговорах от россиян звучала та же позиция.

Напомним, европейцы не согласны размещать войска в Украине в рамках гарантий безопасности.

Ранее в Bloomberg писали, что Москва может выйти из переговоров, если Киев откажется выводить войска из Донбасса.

Также "Страна" разбиралась, что происходит с переговорами о войне в Украине с позиции Трампа.