Президент США Дональд Трамп до сих пор не дал согласия на поддержку Вашингтоном европейских войск в случае их введения в Украину после завершения боевых действий. А без гарантий поддержки США Великобритания и Франция свои контингенты посылать не хотят.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Издание пишет, что президент Украины Владимир Зеленский и глава Белого дома могут встретиться на следующей неделе во время форума в Давосе. Во встрече планируют принять участие лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Главная цель встречи - заручиться поддержкой США насчет гарантий безопасности Украине, предложенных в Париже.

Напомним, европейцы и Киев предложили направить войска в Украину после завершения конфликта под гарантии их поддержки со стороны США. Но "до сих пор неясно, что на самом деле думает Трамп" по этому поводу, пишет издание.

"Без США ничего из этого не произойдет", - сказал один европейский чиновник, подразумевая ввод европейских войск в Украину.

При этом, по данным газеты, европейские столицы обеспокоены степенью личной приверженности Трампа поддержке Украины после возможного заключения мирного соглашения с Россией.

Ранее мы сообщали, что в парижской декларации, которую США не подписали, отсутствуют обязательства Вашингтона о поддержке миротворцев в Украине.

Между тем в Верховной Раде назвали два главных условия для размещения европейских войск в Украине: либо на это согласится Россия, либо её к этому принудят, а США станут гарантом безопасности для стран, которые разместят в Украине свои силы. Однако пока ни одно из этих условий не выполнено.