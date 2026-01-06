Украина, Франция и Великобритания подписали декларацию о намерениях по развёртыванию многонациональных сил в Украине после завершения войны.

Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон во время совместной пресс-конференции с лидерами "коалиции желающих" по результатам саммита в Париже.

По словам Макрона, в Париже создана координационная группа, которая будет обеспечивать оперативное взаимодействие между Украиной, "коалицией желающих" и США.

При этом польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что договоренности о конкретных гарантиях от каждой страны пока находятся только на уровне "черновиков".

Также неизвестно, поддерживают ли развертывание международных сил США либо это лишь пожелания Украины, Британии и Франции.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что документы по гарантиям безопасности для Украины готовы, они будут подписаны в ближайшее время.

Напомним, против развертывания международных сил выступает Россия.

Ранее журналист газеты The Financial Times Кристофер Миллер сообщил, что "коалиция желающих", США и Украина на переговорах в Париже "сошлись" на шагах по реализации и обеспечению прекращения огня, хотя пока неясно, примет ли Россия обсуждаемые условия.

Подробнее о гарантиях безопасности и как они влияют на переговоры о завершении войны в Украине мы писали в отдельном материале.