Войска Германии могут принять участие в коалиции по обеспечению безопасности Украины после возможного мирного соглашения с РФ.

Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, передаёт американское информагентство Bloomberg.

Как заявил глава правительства республики, миротворческий контингент будет размещаться для контроля над демилитаризованной зоной на украинском левобережье Днепра.

Немецким солдатам будет разрешено "наносить ответные удары по соответствующим российским вторжениям и атакам", заявил Мерц, но добавил, что "мы ещё не достигли этого", вероятно, подразумевая, что соответствующее решение ещё не согласовано.

"Присутствие немецких войск на территории бывшего Советского Союза является деликатным вопросом в виду зверств, совершенных гитлеровскими нацистами во время Второй мировой войны", – комментирует издание заявление канцлера.

Напомним, Кремль категорически против присутствия войск стран НАТО на украинской территории. Белый дом также не давал своего публичного согласия на развёртывание западных войск в Украине.

Напомним, Мерц не уверен, что ЕС решит изъять активы РФ на ближайшем саммите.

Ранее канцлер ФРГ сообщил, что Европа призовёт Путина объявить перемирие на Рождество.