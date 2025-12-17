Италия не будет отправлять свои войска в Украину в составе "многонациональных сил" западных стран.

Об этом заявила премьер-министр Джорджа Мелони, о чем сообщает местное национальное информагентство ANSA.

"Для обеспечения безопасности Украины среди прочего предполагается размещение "многонациональных сил для Украины" во главе с "коалицией желающих" на основе добровольного участия стран. Я ещё раз подтверждаю, что Италия не намерена направлять своих солдат в Украину", – сказала Мелони.

Ранее в Bloomberg писали, что Италия прекратила покупать оружие для Украины.

Напомним, заместитель Мелони считает, что Европа бойкотирует мирный процесс по Украине.

Война в Украине продолжается 1393-й день. Мы следим за последними новостями среды, 17 декабря 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Deep State подтвердил продвижение войск РФ под Гуляйполем в Запорожской области, о чём сообщали западные журналисты. Также военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке сообщил, что украинская армия отступила из южных районов Мирнограда Донецкой области и оставила близлежащие позиции, которым угрожало окружение.

