Вчера и сегодня утром шёл целый поток заявлений из Украины, США, Европы и России о том, что мирное соглашение близко как никогда.

Об этом заявили Дональд Трамп, Владимир Зеленский, несколько европейских лидеров и даже заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.



В Киеве и в Европе особый упор делали на то, что Трамп согласился дать гарантии безопасности на уровне 5-й статьи НАТО, но без членства в Альянсе, от которого, по данным СМИ, готов отказаться Зеленский.



При этом информации о каких-то достигнутых договоренностях по ещё одному спорному вопросу – о выходе украинской армии из всего Донбасса - не было. Отсутствие согласия по этому пункту признал и Зеленский. Правда, он сказал, что требование о выводе войск выдвинули не американцы, а россияне, и он пытается убедить Трампа это условие отвергнуть и поддержать остановку огня по линии фронта.

Однако параллельно в западных СМИ стали появляться публикации, которые более детально описывают суть происходящих ныне переговорных процессов между Украиной и США. Её можно свести к формуле: обещанные гарантии безопасности США готовы предоставить только в обмен на выход украинских войск из Донецкой области. Причем, как пишут СМИ, ответ Вашингтон ждёт от Киева уже в ближайшее дни - иначе сделанные предложения о гарантиях потеряют актуальность.



То, что Вашингтон именно так ставит вопрос, фактически подтвердил премьер-министр Польши Дональд Туск, который сказал, что территориальные уступки Украины являются частью условий гарантий безопасности от США.

Зеленский на это идти не хочет, пытаясь всё-таки убедить Вашингтон снять требование о выводе войск из Донбасса. Со своей стороны в том же направлении работают и европейцы. Вчера они выступили со своими предложениями о гарантиях, которые включают развёртывание в Украине после завершения войны многонациональных сил.



Однако Трамп может и не поддержать эти идеи, так как их однозначно отбросит Владимир Путин, а значит, и мирные договоренности сорвутся.



При этом американские чиновники в комментариях СМИ выражают уверенность, что Москва не будет против гарантий безопасности, которые американцы готовы предложить Украине, что может быть действительно правдой. К слову, об этом и сам Трамп говорил ещё сразу после саммита на Аляске, называя согласие РФ на гарантии Украине "главным прорывом" на встрече.

Во-первых, даже статья 5 НАТО не обязывает страны Альянса вступать в войну, если на кого-то из них напали. Она сформулирована довольно общими фразами и предусматривает широкий спектр возможностей для ответа в случае агрессии помимо военного. А в случае с Украиной, которая членом Альянса не станет, эта расплывчатость ещё больше усилится. Во-вторых, мало кто верит, что Трамп будет готов дать Украине такие гарантии, которые бы обязывали США вступать в войну с Россией в случае нового вторжения. На это не решался даже Джо Байден, который потому и блокировал процесс вступления Украины в НАТО. А от нынешней администрации такого ожидать тем более не приходится. Как и прежде, её поведение определяется формулой: ради Украины мы не должны рисковать ядерной войной с Россией. По той же причине маловероятно и согласие Вашингтона поддержать намерения европейцев ввести войска в Украину, а без такой поддержки Европа подразделения посылать не хочет. Тем более стоит напомнить, что в мирном плане США содержался пункт о запрете на присутствие иностранных войск в Украине, и пока нет информации, что его оттуда вычеркнули.

Поэтому, скорее всего, в ближайшие дни Вашингтон будет продолжать давить на Киев, чтобы тот принял формулу "гарантии в обмен на Донбасс". И не исключено, что своё отношение к этому Зеленский определит с учётом решения (или его отсутствия) о репарационном кредите, ясность с которым как раз и наступит в ближайшие дни. Выдача кредита увеличит шансы на отказ Зеленского выполнять требования американцев. Провал этого проекта такую вероятность увеличит.