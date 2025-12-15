В Майами готовится новый раунд переговоров США и Украины по подготовке мирного соглашения.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

По информации источника ресурса, рабочие группы с участием военных будут рассматривать карты для подготовки соглашения.

Сообщается, что встреча состоится, скорее всего, в выходные.

Собеседник Axios добавил, что США предложили Украине в обмен на территориальные уступки "мощные" гарантии безопасности типа Статьи 5 Североатлантического договора, утверждаемые сенатом.

По его словам, представители Украины и ЕС на переговорах в Берлине "были удивлены" этим предложением, однако они опасаются, что даже при согласии на болезненные территориальные потери, Москва откажется от соглашения и потребует бо́льших уступок.

Напомним, сегодня в Германии состоялся второй раунд украинско-американских переговоров о мирном плане США. Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский.

Зеленский уже заявил, что его переговоры с командой американского президента Дональда Трампа были продуктивными, но дал понять, что согласия по всем спорным пунктам не достигнуто.