Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что у него пока "разные позиции" с американцами по вопросу территорий.

Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

"Но думаю, что коллеги услышали мою личную позицию", – сказал президент Украины.

Напомним, по данным СМИ, американцы требуют от Зеленского вывести войска со всей территории Донецкой области и не идут на компромисс по мирному плану для Украины.

Как сообщила газета Politico, Зеленский отклонил идею США о демилитаризованной зоне на Донбассе, но согласен на отказ от НАТО.

Ранее Зеленский дал понять, что на переговорах в Берлине Украина и США не добились согласия по всем спорным вопросам. В то же время президент Украины назвал встречу продуктивной.

Тем временем, по данным украинских источников, украинская и американская делегации продолжают вести переговоры в Берлине, но без участия Владимира Зеленского.

