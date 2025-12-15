Украинская и американская делегации продолжают вести переговоры в Берлине, но без участия президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом сообщает издание "РБК-Украина" со ссылкой на информированный источник.

Источник издания отметил, что переговоры начались несколько часов назад. Во встрече, в частности, принимает участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.

При этом, по словам собеседника издания, переговоры проходят уже без президента Украины Владимира Зеленского.

Между тем, исходя из сообщений в официальном телеграм-канале Зеленского, президент Украины вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем общается с прессой на закрытии немецко-украинского экономического форума.

Напомним, сегодня в Германии состоялся второй раунд украинско-американских переговоров о мирном плане США. Украинскую делегацию возглавил президент Владимир Зеленский.

Зеленский уже заявил, что его переговоры с командой американского президента Дональда Трампа были продуктивными, но дал понять, что согласия по всем спорным пунктам не достигнуто.

Ранее американская пресса писала, что на переговорах в Берлине Штаты не идут на компромисс по мирному плану для Украины.

Между тем в Киеве заявили, что рассчитывают достичь соглашения с США и раскритиковали появившуюся в СМИ информацию о переговорах.