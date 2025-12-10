В истории Украины было несколько поворотных точек, которые резко изменили жизнь страны после объявления независимости.



Первая – это кассетный скандал 2000 года, который нанес сильнейший удар по Леониду Кучме, уничтожил проект его третьего срока, открыл дорогу к власти Виктору Ющенко и начал отсчет времени до оранжевого Майдана.



Вторая – Майдан 2013-2014 годов со свержением президента Виктора Януковича, последующей аннексией Крыма и войной на Донбассе, проложившей дорогу к нынешней полномасштабной войне.



По поводу обоих событий до сих пор идут ожесточенные споры: кто был их реальным организатором? кто дернул за рубильник, запустив исторические процессы? кто на самом деле записывал Кучму в его кабинете: майор Мельниченко на диктофон, западные спецслужбы, чтобы ослабить позиции украинского президента, который в 2000 году начал сближаться с Владимиром Путиным, или российские спецслужбы, чтобы создать проблемы Кучме и сделать его более зависимым от Москвы? Кто и зачем организовал бойню на Майдане 20 февраля 2014 года? кто дал приказ группе Владимира Парасюка открыть рано утром в тот день огонь из консерватории по украинским силовикам? кто затем стрелял по майдановцам: "Беркут" по приказу Януковича, таинственные снайперы из отеля "Украина" по заказу западных спецслужб или вождей Майдана, чтобы деморализовать Януковича и организовать его свержение, либо за всем этим стоит Россия, которая затем воспользовалась междувластием в Киеве, чтобы аннексировать Крым и попытаться запустить "Русскую весну" на юго-востоке?



Споры по этому поводу могут идти ещё долго. Тем временем сейчас на наших глазах в Украине происходят события, которые потенциально способны стать еще одной поворотной точкой в истории страны. Речь идет о вспыхнувшем месяц назад коррупционном скандале, связанным с ближайшим окружением Владимира Зеленского, который уже привел к бегству из страны кошелька президента и его ближайшего друга Тимура Миндича, а также к отставке ключевого человека во власти – Андрея Ермака. Всё это происходит на фоне тяжелейшей войны с Россией и давления США на Киев по поводу принятия условий американского мирного плана.



История находится в развитии и подводить её итоги ещё рано.



Однако характерно, что и сейчас по поводу того, кто дернул за рубильник и запустил процесс, существуют совершенно противоположные версии.



Согласно первой из них, это Трамп (либо Трамп и Россия) с целью принудить украинскую власть и лично Зеленского принять условия завершения войны, на которых настаивают Москва и Вашингтон, в том числе вывод украинских войск из Донецкой области. В качестве доказательства этого называют появление мирного плана США сразу вскоре начала коррупционного скандала и увольнение Ермака вскоре после того, как тот публично выступил против вывода украинских войск из Донецкой области. Также общеизвестно, что вся антикоррупционная вертикаль в Украине - НАБУ, САП и ВАКС - создавалась при активном участии американцев и до сих пор находится в плотном взаимодействии с американскими государственными структурами, в частности ФБР.



Но есть и другая версия, согласно которой Трамп лишь пытается воспользоваться коррупционным скандалом, ослабившим позиции Зеленского, изначально же его раскручивал не Трамп, а максимально ему враждебная сила. Причём не с целью способствовать реализации планов Трампа, в том числе скорейшего завершения войны в Украине, а чтобы зарубить их на корню и потенциально создать президенту США проблемы в самой Америке.



Согласно этой версии, атаку на Зеленского ведет группа, связанная с Демократической партией США, союзными ей европейскими властями, структурами Джорджа Сороса и глобалистскими кругами. К движению против Зеленского присоединились многие его враги, включая, например, Петра Порошенко и Игоря Коломойского, но последние скорее попутчики. "Центр управления полетом" антизеленской коалиции находится в упомянутой среде: созданных при участии демократов грантовых и антикоррупционных структурах, а также близких к ним СМИ и политикам.

После победы Трампа на выборах и его жестких действий в отношении Демпартии и ее экосистемы, включая роспуск USAID, эта среда оказалась перед лицом полного краха: Зеленский воспринимал её как вертикаль параллельной власти в Украине, созданную внешними силами для контроля над властью официальной, а потому хотел воспользоваться переменами в США, чтобы полностью обнулить её влияние. Поэтому антизеленская коалиция решила нанести превентивный удар и ещё с начала лета активизировала руками НАБУ и САП раскрутку дел против ближайшего окружения Зеленского. Банковая в ответ ускорила реализацию своего плана полной зачистки параллельной вертикали, проведя через Верховную Раду законы, подчинявшие властям НАБУ и САП. Однако резко против выступила Европа, начались акции протеста в Украине и кампания против Зеленского и Ермака в западных СМИ. Банковая испугалась и была вынуждена сдать назад, что и предопределило все последующие события, включая начало коррупционного скандала в ноябре с последующей отставкой Ермака.

Насколько можно судить, сейчас в антизеленской коалиции по поводу дальнейшей тактики существуют два мнения. По одному из них, Зеленского нужно оставить президентом, но вместе с парламентом и правительством взять под контроль через Давида Арахамию и Михаила Федорова. На деле сейчас реализуется именно эта линия: близкие к грантовым структурам СМИ пестрят материалами о том, какие благодать, согласие и конструктив воцарились во власти после отставки "доктора зло" Ермака.

Согласно другому мнению, Зеленский - злостный коррупционер с ярко выраженными авторитарными замашками, который в любой момент может выйти из-под контроля, поэтому его следует убирать. Хотя кем его заменить и как технически провернуть такую операцию, пока не очень понятно из-за того, что эта среда вряд ли сможет установить контроль над Радой. Но нельзы полностью исключать, что в итоге антизеленская коалиция попытается реализовать жесткий вариант.

Впрочем, это вопросы тактики.

Стратегия же, по второй версии, заключается в установлении полного контроля над украинской властью со стороны структур, связанных с нынешним руководством ЕС и Демпартией США, путем доведения до конца запущенных в последние десять лет процессов внешнего управления: контроль над судебной системой и силовыми структурами через отбор их руководителей международными экспертами, контроль над крупнейшими государственными корпорациями через "независимых членов" наблюдательных советов, контроль над госзакупками через специальные органы при министерствах. Подобные нормы уже зашиты в требования ЕС к Украине как кандидату в члены Евросоюза, однако Зеленский с Ермаком им сопротивлялся, не желая терять контроля над страной и над финансовыми потоками по принципу "Техас должны грабить техасцы". Согласно этой версии, задача коррупционного скандала – сломить сопротивление Банковой.

Если близкие к Демпартии структуры смогут установить полный и прямой (а не косвенный, как раньше) контроль над украинской властью, то не исключено, что затем они попытаются использовать Киев для удара по Трампу и республиканцам накануне довыборов в конгресс в конце следующего года, как они уже это делали в 2016 году с делом Пола Манафорта накануне выборов президента и в 2019 году с импичментом Трампу. Но для реализации этой идеи необходимо, чтобы Украина похоронила мирный план США и война продолжилась, а затем, накануне довыборов в конгресс, украинские власти спровоцировали скандал с обвинениями в адрес президента США в работе на Россию. Соответственно, для Трампа становится принципиально важным не допустить такого сценария, завершить войну в Украине и провести перезагрузку украинской власти, минимизировав влияние в ней структур, связанных с Демпартией.

Впрочем, какая бы из двух версий управления процессом коррупционного скандала в Украине Трампом или анти-Трампом ни была верна, очень часто события развиваются вопреки воле их сценаристов, с неожиданными побочными эффектами.



Так, например, вряд ли Александр Турчинов, Порошенко и прочие вожди Майдана, проводя 22 февраля 2014 года через Раду решение об отстранении от власти Януковича и выбрасывая тем самым в мусорную корзину договоренности от 21 февраля, по которым Янукович оставался при власти, а выборы президента должны были пройти до конца года, делали это, чтобы Россия аннексировала Крым. Нет. Ими двигало банальное желание взять власть, которая, как им казалась, в тот момент валялась у их ног, и они боялись упустить момент. Хотя участник переговоров с Януковичем и глава МИД Польши Радослав Сикорский накануне предупреждал руководство Майдана о том, что в случае нарушения соглашений от 21 февраля будет война (его слова в 2015 году цитировала Виктория Сюмар). Но этому предупреждению не вняли. Последствия известны.



Точно так же и сейчас антизеленской коалицией и их группой поддержки на Западе движет стремление взять украинскую власть под свой полный контроль, пока ещё есть такая возможность.



Но в итоге победителем может оказаться совсем другая сила. Например, Трамп может перехватить контроль над инфраструктурой внешнего управления, включая НАБУ и САП (тем более что институционально этот контроль изначально и был у США), побудив украинские власти принять условия американского мирного плана и двигаться дальше в фарватере Вашингтона.

А если на фоне внутренних скандалов резко ухудшится ситуация на фронте, то последствия могут быть для Украины ещё жёстче, чем в поворотной точке в 2014 году.