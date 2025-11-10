Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) пришли с обысками к одному из ближайших соратников президента Украины Владимира Зеленского Тимуру Миндичу.

Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники.

Обыски начались утром в Киеве. Как пишет газета, ночью Миндич за несколько часов до обысков срочно покинул Украину. Также из страны в спешном порядке уехали Михаил и Александр Цукерманы, о чем рассказал народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк. По его данным, братья вели "финансовую часть" у Миндича и фигурируют в деле ФБР.

Кроме того, Железняк сообщил, что НАБУ с утра проводит обыски у министра юстиции, бывшего министра энергетики Германа Галущенко. Нардеп добавил, что "это еще не все": обыски проходят и в "Энергоатоме" (Галущенко и руководство "Энергоатома" считают близкими к Тимуру Миндичу).

Вскоре после появления публикаций Железняка НАБУ подтвердило обыски по делу о масштабной коррупции в сфере энергетики.

В Бюро заявили, что следствие задокументировало деятельность "высокоуровневой преступной организации", участники которой "выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора", в частности, на "Энергоатом". Расследование вели 15 месяцев, были собраны 1000 часов аудиозаписей.

Ранее сообщалось, что в отношении Миндича НАБУ ведет расследование по широкому спектру обвинений: коррупция на закупках дронов для нужд ВСУ (близкая к Миндичу компания Fire Point - крупнейший подрядчик), схемы на энергорынке, результаты прослушки квартиры Миндича, где могли быть зафиксированы и разговоры с Зеленским. Подробнее об этом мы писали в отдельном материале.

Также на днях появилась информация, что Миндич может стать фигурантом расследования ФБР касательно отмывания средств.