В пятницу, 19 декабря, в Украине идет 1395-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 19 декабря

08:02 На Лесном массиве в Киеве военкомы подрались с женщиной.

Сначала сотрудники полиции и ТЦК подошли к мужчине. В ходе проверки возникла потасовка, в результате которой пострадали сам мужчина, а также женщина, которая попыталась за него заступиться.

07:58 Ночью дроны атаковали территорию России, сообщает Минобороны РФ. Оно утверждает, что средства ПВО перехватили и уничтожили 94 беспилотника, в том числе над Ростовской, Белгородской и Воронежской областями.



07:42 После ночных ударов часть Одессы осталась без воды, света и тепла.

По данным городских властей, поврежден объект критической инфраструктуры, из-за чего отключения зафиксированы в Пересыпском районе. Также повреждены жилые дома. Школы города частично переводят на удалённое обучение.