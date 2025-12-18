Анализируем итоги 1394-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Россияне за минувшие сутки продвинулись под Покровском, в Северске и в районе Дачного (Новопавловское направление).

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

За последние несколько дней существенно сократилась площадь, контролируемая ВСУ в Мирнограде. Вокруг города, по данным Deep State, увеличилась "серая зона".

Украинский боец "Мучной" пишет, что ситуация в Мирнограде резко ухудшилась.

"Закрепиться и расширить серую зону не удалось по вполне понятным причинам. Когда подразделение зажато со всех сторон, без нормального маневра и с открытыми флангами, риск удара в спину становится критическим. В итоге на юго-восточном фланге часть наших бойцов либо попала в плен, либо, к сожалению, уже 200-е. Обстановка там быстро ухудшилась", - сообщает военный.

"Если смотреть на карту без иллюзий, "часы схлопывания" уже начали тикать. Кольцо сжимается, пространства для маневра все меньше. Назвать то, что происходит, организованной обороной сложно — логика задачи удерживаться внутри кольца выглядит непонятной. При такой динамике все постепенно идет к захвату, если ситуацию радикально не изменить. Обстановка тяжелая, нервная и опасная. Речь здесь уже не о героизме, а о выживании", - пишет "Мучной".

Российские паблики утверждают, что в Мирнограде осталось только очаговое сопротивление ВСУ, при этом заявляется, что в городе сражаются элитные украинские части.

Также вчера россияне продвинулись к югу от Запорожья - "серая зона" вплотную подошла к селу Лукьяновское под Степногорском, где за последние дни было продвижение РФ.

В Харьковской области россияне продвигаются под Волчанском, пишет "Мучной".

"Ситуация здесь резко усложняется, фактически сейчас решается судьба населенного пункта Волчья. Противник стремительно продвигается в южную часть села — пока без особого акцента на полноценное закрепление, но эти условия уже явно прорабатываются и рассматриваются. То есть это не случайные действия, а подготовка к дальнейшему развитию событий. На тех участках населенного пункта, которые все еще остаются под нашим контролем, противник активно применяет ТОС-1А "Солнцепек". Это сейчас одна из самых серьезных угроз на этом направлении: под таким систематическим огнем пехоте крайне сложно удерживать позиции, особенно когда они обстреливаются каждую ночь и с повторением ударов. Давление идет не только огневое, но и моральное. В целом ситуация напряженная и нестабильная", - сообщил украинский военный.

Также российские войска активизировались в Сумской области.

Украинские военные телеграм-каналы пишут, что россияне пошли в атаку на ряде участков, пользуясь погодными условиями. Российские паблики заявляют, что войска РФ начали штурм Кондратовки и Варачино, а также расширяют зону контроля в районе Алексеевки, Андреевки и Яблоновки. Украина этого не подтверждала, на карте Deep State эти атаки не отражены.

Россия впервые запустила "Искандер-М" на дальность около 800 км, сообщает украинский журналист Роман Бочкала.

По его оценкам, это означает начало боевого применения неофициально называемой версии ракеты "Искандер-1000", которая способна поражать цели на расстоянии свыше 1000 км. Скорость и угол пикирования до 90 градусов в терминальной фазе снижает время предупреждения с 15–20 минут до 2–7.

Отметим, что последний раз о применении "Искандера" из Ростовской области ВСУ сообщали утром 14 декабря. Мониторинговые паблики писали, что "Искандеры" на выходных атаковали Одесскую и Николаевскую области, где произошел масштабный блэкаут.

Россия и Беларусь тем временем начали заявлять о постановке на боевое дежурство ракет "Орешник".

Лукашенко заявил, что система находится в Беларуси со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство. А вчера Путин говорил, что в РФ "Орешник" будет поставлен на боевое дежурство до конца года.

Время подлёта "Орешника" из Беларуси до Киева составит полторы минуты, подсчитало издание Telegraf. До Львова - почти 2,5 минуты. Столько же до Варшавы и Латвии, чуть дольше - до Эстонии.

При этом эксперты считают, что "Орешник" в Беларуси в первую очередь размещен РФ как инструмент воздействия на страны Европы. Подлетное время до столиц крупнейших европейских государств также очень короткое и у систем ПВО/ПРО может не хватить времени для реагирования.

Примечательно, что новость о размещении Орешника в Беларуси Лукашенко озвучил сегодня - как раз в день, когда в ЕС обсуждают репарационный кредит Украине.

Новый раунд переговоров и деньги от ЕС

На выходных в США состоится встреча российского представителя Кирилла Дмитриева с американцами - Уиткоффом и Кушнером. Они, по данным западных СМИ, обсудят с россиянами результаты переговоров с Украиной и Европой.

Кремль уже подтвердил визит Дмитриева в США.

Параллельно пройдут и переговоры с украинской делегацией во главе с Умеровым - при этом утверждается, что встречи россиян с украинцами не предусмотрено.

При этом неясно, какой собственно предмет переговоров. Зеленский сегодня заявил, что не согласен как минимум на два ключевых предложения США - по выводу войск из Донбасса и по совместному с россиянами управлению Запорожской АЭС.

Напомним, что территориальные уступки со стороны Украины - это условие США для предоставления Киеву гарантий безопасности. Но пока Киев этого условия, по всей видимости, не принял.

Вероятное объяснение этому - в истории с "репарационным кредитом", судьба которого решается в эти дни на общеевропейском саммите. Если деньги Украине выделят - за счет российских активов или собственных денег ЕС - то Киев может рассчитывать на дальнейшее финансирование войны и поддержки экономики. И тогда Зеленскому, как, вероятно, считают на Банковой, не придется идти на тяжелые для себя компромиссы по уступкам территорий.

То есть, ключевой элемент нового раунда переговоров и готовности Киева идти на реальные компромиссы - выделит ли Европа Украине новое финансирование.

Зеленский сегодня фактически это и сам подтвердил. Он заявил, что в случае установления мира деньги пойдут на восстановление Украины, а если война продолжится - финансирование ЕС пойдет на армию.

Также президент Украины изложил позицию США по этому вопросу - из которой следует, что американцы против выделения Киеву российских денег. По словам Зеленского, США в ходе переговоров с Украиной задают вопрос: "Как вы будете стоять еще год, если у вас нет денег". Поэтому, говорит украинский президент, конфискация российских активов в пользу Украины нужна, чтобы снять этот американский вопрос с повестки дня.

Эти слова прозвучали на фоне множества публикаций о том, что США призывают ЕС не изымать эти активы, а оставить как инструмент торга с РФ. Также они призывают Киев пойти на уступки ради скорейшего завершения войны, используя в качестве аргумента отсутствие стабильного финансирования. И Зеленский, по сути, призывает дать деньги Украине, чтоб он мог отказать американцам в их требованиях.

Этого же добивается и руководство Евросоюза и его ключевых стран, которые на стартовавшем сегодня саммите - куда приехал и Зеленский - пытаются продавить вопрос выделения Украине "репарационного кредита".

Пока сигналы о том, удастся ли это, идут противоречивые. СМИ пишут о том, что страны Евросоюза раскололись по этому вопросу - и что пока не изменилась позиция Бельгии, которая является основным держателем российских денег.

"Я, конечно, могу пойти на компромиссы, но по ряду пунктов, которые ставят под угрозу финансовую безопасность Европы и Бельгии, это невозможно. Для предельной ясности: это невозможно", - сказал премьер страны Барт де Вевер в преддверии саммита.

Также к скептической позиции Бельгии сегодня присоединилась Австрия, которая опасается, что, в ответ РФ может национализировать российскую дочку крупнейшего австрийского банка - "Райффайзена" (она обеспечивает большую часть прибыли всей банковской группы "Райффайзен"). Напомним, также против кредита выступили Венгрия, Словакия, Чехия, Италия, Мальта и Болгария.

Основное опасение скептиков - что Россия может не только выиграть в международных судах в случае конфискации, но и сама конфискует активы европейских компаний на сумму 130 миллиардов долларов (детальнее об этом мы писали здесь).

Возвращаясь к теме переговоров США и РФ в Америке - не исключено, что одной из тем будет попытка убедить россиян согласиться на некие правки Украины и Европы к плану Трампа.

Предвосхищая российское сопротивление этим правкам, в США уже начинают намекать, что вскоре могут последовать новые санкции против России. О готовности их ввести уже на следующей неделе заявил министр финансов США Бессент.

Ранее западные СМИ писали о том, что американцы согласились с предложением ввести войска европейских стран в Украину после заключения мира, что уже давно продвигает Европа, но категорически отвергает Москва, заявляя, что не примет никакого мирного соглашения, в котором есть этот пункт.

Однако, никаких официальных подтверждений от США готовности согласиться с вводом европейских войск в Украину не поступало. А в первоначальном варианте плана Трампа был пункт, которым этот ввод прямо запрещался (подробнее о ситуации с гарантиями безопасности мы писали здесь).

Поэтому, повторимся, пока еще не совсем понятно, что именно по мирному плану будут обсуждать американцы с Дмитриевым, особенно если к тому времени так и не будет получено согласие от Зеленского на вывод войск из Донецкой области и другие требуемые Трампом уступки.

Почему освободили охранников Порошенко?

Вчера вечером из СИЗО выпустили трех охранников экс-президента Петра Порошенко. Их подозревали в перевозке для него 40 миллионов долларов из России, которые, по версии следствия были взяткой за передачу в собственность структур Медведчука украинского участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Как сообщает принадлежащий Порошенко "5 канал", вчера вышли под залог бывшие офицеры Управления госохраны Вадим Чучковский, Руслан Крамаренко и Сергей Волевач. Это произошло после того, как была снижена сумма залога (изначально на троих она составляла более миллиарда гривен).

Напомним, охранники были задержаны еще в марте. Следствие обвинило сотрудников УГО в том, что они в аэропорту Жуляны приняли десять чемоданов с наличкой, которые были доставлены самолетом из России в марте 2019 года - накануне президентских выборов. Сообщалось, что в распоряжении следствия есть видео доставки этих денег в Украину.

Деньги, по версии следствия, были без таможенного оформления вывезены из Жулян и переданы затем Порошенко (детальнее об этом мы писали здесь).

Порошенко и его окружение все обвинения отрицали.

Отметим, что, по слухам, которые курсировали в политических кругах, этому делу Банковая уделяла огромное внимание и конечная цель процесса была - посадка в тюрьму Петра Порошенко, которого собирались объявить подозреваемым.

Как считалось, Порошенко планировали вручить подозрение и отправить в СИЗО ещё до конца лета. Однако планы поломал июльский кризис, вызванный попыткой Зеленского подчинить себе антикоррупционные органы. После того, как он под давлением акций протеста и Европы сдал назад и вернул полномочия НАБУ и САП, его политические позиции пошатнулись.

Правда, ходили разговоры, что Зеленский готовит контрудар по НАБУ и своим политическим противникам (включая посадку Порошенко), однако и этот сценарий не реализовался из-за вспыхнувшего в ноябре коррупционного скандала с ближайшим окружением президента, который привел к отставке Ермака и к серьёзному ослаблению влияния президента на процессы внутри страны. В том числе и в сфере судов, и правоохранительных органов.

Одним из проявлений этого процесса как раз и стало освобождение охранников Порошенко, что фактически блокирует проект посадки экс-президента (главная ставка следствия была на то, что в СИЗО удастся "расколоть" охранников на признательные показания).

Причем это не первое резонасное дело, по которому "идет откат" после коррупционного скандала и отставки Ермака.

Ранее из СИЗО вышли детективы НАБУ, задержанные летом в рамках удара Банковой по антикоррупционным органам.

"На данный момент уже поломана большая игра Зеленского, которую он вел летом. Она заключалась в установлении контроля над антикоррупционной вертикалью, в зачистке грантовой среды, близкой к Демпартии, во взятии под контроль медиа Томаша Фиалы (владелец Украинской правды и NV, считается близким к Соросу - Ред.) через введение или угрозу введения против Фиалы санкций, а также посадку Порошенко. По итогу Зеленский превратился бы в единоличного и полновластного правителя Украины. Но он сам поломал на корню свою большую игру, поддавшись в моменте испугу и сдав назад в июле с законами по НАБУ и САП, что и предопределило все последующие его проблемы, включая коррупционный скандал и отставку Ермака. Сейчас Зеленский пытается удержать ситуацию под контролем. Вдохновленный оказанной ему в ходе переговоров по мирному плану Трампа поддержкой европейцев, он де-факто вернул Ермака к управлению вертикалью власти, на схемы вместо Миндича посадил Шефира, пытается медийно контратаковать своих противников. Но пространство для маневра у него уже сильно ограничено. Что и показала история с освобождением охранников Порошенко. А к тому же и НАБУ может в любой момент обнародовать новую серию пленок и вручить кому-нибудь новое подозрение", - говорит источник в политических кругах.

Как Зеленский будет пытаться сохранить власть

Тем не менее, несмотря на все проблемы, Зеленский пытается сейчас восстановить свои политические позиции как внутри страны, так и вовне.

Как говорят источники, вхожие на Банковую, его стратегия сейчас включает в себя следующие элементы.

Первый - попытка удержать от распада выстроенную ранее систему управления вертикалью власти и контроля над схемами и бюджетными потоками. С этой целью де-факто возвращено влияние Ермака на процессы (поэтому Зеленский затягивает назначение нового главы ОП, чтоб оставить все как и было), а контроль над схемами и потоками от сбежавшего из Украины Миндича передан другому ближайшему соратнику президента Шефиру.

Второе - использовать тяжелые переговоры с американцами по мирному плану и отказ идти на уступки по ряду вопросов (вывод войск из Донбасса и т.д.) как для поднятия собственного рейтинга среди населения, так и для восстановления безоговорочной поддержки европейцев и перевод ее в позицию "поддерживаем Зеленского, не обращая внимания на то, что он делает внутри страны".

Третье - избежать давления со стороны Трампа из-за нежелания идти на уступки, убедив его внести в план завершения войны изменения, от которых точно откажется РФ, после чего обвинить Москву в срыве усилий президента США по мирному урегулированию.

Четвертое - попытка, опираясь на три первых фактора, все ж таки контратаковать НАБУ и САП, попытавшись поменять там руководство и отправить в тюрьму ключевых сотрудников. Правда, сейчас это выглядит крайне трудной задачей, так как ранее подконтрольные Банковой силовики (СБУ, ГБР, генпрокурор) дезориентированы быстрой "сдачей" Зеленским Ермака и Миндича после коррупционного скандала. Кроме того, уже выпущены на волю детективы НАБУ, а глава СБУ Малюк всячески демонстрирует желание зарыть "топор войны" с антикоррупционными органами. Также судом утверждена сделка со следствием нардепа Федора Христенко без показаний против НАБУ и САП (а именно его показания были центральным элементом прежней стратегии Банковой по контрудару по антикоррупционерам). Конечно, все можно при желании "отмотать назад". Но для этого нужно восстановить контроль над силовиками, который был во времена Ермака. Что, повторимся, трудно, но работа в данном направлении ведется. О чем свидетельствует, в том числе и развернувшаяся информкампания против ряда представителей "антизеленской коалиции", а также активизация расследования по Коломойскому - во Франции вчера по запросу ГБР задержан экс-генпрокурор Святослав Пискун, который вместе с олигархом проходит по делу о заказном убийстве.

Пятое - внедрить систему электронного голосования через "Дию", в которой затем на выборах (вне зависимости от того когда они будут - до войны или после) "нарисовать" столько голосов за Зеленского, сколько нужно для его победы. Президент сегодня уже публично заявил, что поддерживает внедрение системы электронного голосования.

Правда, стоит напомнить, что Банковая строила подобные стратегии (в частности, по удару по НАБУ и САП) и ранее. Но у нее они не получились в июле, когда Зеленский сдал назад с законами по антикоррупционным органам. Не получились осенью, когда вспыхнул коррупционный скандал с Миндичем и Зеленский был вынужден вместо "контрудара" отправить в отставку Ермака. Каждый раз Зеленский, сталкиваясь с давлением НАБУ и САП, тут же отступал практически без сопротивления. А сейчас позиции его куда слабее.

Показателем чего, например, стал выход из тюрьмы по решению суда охранников Порошенко по принципиально важному для Банковой делу, о чем писалось выше.

С другой стороны, НАБУ и САП уже достаточно давно не публикуют новые пленки по делу Миндича и не вручают по нему новые подозрения. Это уже породило разговоры, что Зеленский смог договориться каким-то образом о "нейтрализации" негативной в отношении себя и своих соратников активности антикоррупционеров.

Но по другой трактовке, сейчас лишь затишье перед бурей и в ближайшее время могут быть и новые публикации записей, и новые "пидозры".

В том числе и по нардепам, чтоб расколоть президентскую фракцию. Да и лояльность фракции и Арахамии в условиях фактической попытки восстановления влияния враждебного ему Ермака будет под вопросом даже без уголовных дел против "слуг".

При этом, как мы уже писали, существует две альтернативные версии, кто сейчас имеет определяющее влияние на НАБУ и САП. По одной из них это Трамп, по второй - европейцы и структуры, связанные с Демпартией США. И в обоих концепциях есть свое объяснение взятой "паузы".

В первом случае - Трамп ждет окончательного ответа Зеленского на его мирный план и, если он его не удовлетворит, даст команду антикоррупционерам на новый раунд "воспитательной работы".

Во втором случае - европейцы не хотят раскручивать коррупционный скандал на фоне обсуждения решения о репарационном кредите Украины. Но после того, как оно будет принято (или провалено), возобновится активная работа НАБУ и САП в плане публикации пленок и вручении подозрений близкому окружению Зеленского.

"Зеленский сейчас пытается сопротивляться сразу двум мега-проектам, которые продвигаются глобальными игроками по Украине. Он прикладывает огромные усилия, чтоб проект Трампа по сделке с Россией через завершение войны в Украине поломать. Но с другой стороны, он препятствует и проекту европейцев, которые хотят перехватить управление над созданными американцами структурами внешнего влияния и использовать их для взятия под контроль внутренних процессов. Это чревато тем, что он в какой-то момент просто попадет под жернова. Плюс к тому нужно учитывать тяжелую ситуацию на фронте, в энергетике и вопросы по стабильности внешней поддержки. Эти проблемы могут еще более усугубить ситуацию", - говорит источник в политических кругах.