Из СИЗО выпустили трёх охранников экс-президента Петра Порошенко. Их подозревали в перевозке для него 40 миллионов долларов из России, которые, по версии следствия, были взяткой за передачу в собственность структур Виктора Медведчука украинского участка нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление".

Как сообщает принадлежащий Порошенко "5 канал", под залог вышли бывшие офицеры Управления государственной охраны Вадим Чучковский, Руслан Крамаренко и Сергей Волевач. Это произошло после того, как была снижена сумма залога, изначально составлявшая на троих более миллиарда гривен.

Напомним, охранников задержали ещё в марте. Следствие обвинило сотрудников УГО в том, что в аэропорту Жуляны они приняли десять чемоданов с наличными, которые были доставлены самолётом из России в марте 2019 года, накануне президентских выборов. Сообщалось, что в распоряжении следствия оказалось видео доставки этих денег в Украину.

По версии следствия, деньги без таможенного оформления вывезли из Жулян и передали Порошенко. Политик и его окружение все обвинения отрицали.

Отметим, что по курсировавшим в политических кругах слухам этому делу Банковая уделяла огромное внимание и конечной целью процесса была посадка в тюрьму Порошенко, которого собирались объявить подозреваемым. Как считалось, Порошенко планировали вручить подозрение и отправить в СИЗО ещё до конца лета. Однако планы поломал июльский кризис, вызванный попыткой Владимира Зеленского подчинить себе антикоррупционные органы. После того как он под давлением акций протеста и Европы сдал назад и вернул полномочия НАБУ и САП, его политические позиции пошатнулись.

Правда, ходили разговоры, что Зеленский готовит контрудар по НАБУ и своим политическим противникам, включая посадку Порошенко, однако и этот сценарий не реализовался из-за вспыхнувшего в ноябре коррупционного скандала с ближайшим окружением президента, который привел к отставке Андрея Ермака и серьёзному ослаблению влияния президента на процессы внутри страны, в том числе в сфере судов и правоохранительных органов.

Одним из проявлений этого процесса как раз и стало освобождение охранников Порошенко, что фактически блокирует проект посадки экс-президента, тогда как главная ставка следствия была на то, что в СИЗО удастся расколоть охранников на признательные показания.

Причём это не первое резонансное дело, по которому идет откат после коррупционного скандала и отставки Ермака. Ранее из СИЗО вышли детективы НАБУ, задержанные летом во время удара Банковой по антикоррупционным органам.

"На данный момент уже поломана большая игра Зеленского, которую он вёл летом. Она заключалась в установлении контроля над антикоррупционной вертикалью, в зачистке близкой к Демократической партии США грантовой среды, во взятии под контроль медиа Томаша Фиалы (владелец "Украинской правды" и NV, считается близким к Джорджу Соросу - Ред.) через введение или угрозу введения против Фиалы санкций, а также посадку Порошенко. В итоге Зеленский превратился бы в единоличного и полновластного правителя Украины. Но он сам поломал на корню свою большую игру, поддавшись испугу и сдав назад в июле с законами о НАБУ и САП, что и предопределило все последующие его проблемы, включая коррупционный скандал и отставку Ермака. Сейчас Зеленский пытается удержать ситуацию под контролем. Вдохновлённый оказанной ему в ходе переговоров о мирном плане США поддержкой европейцев, он де-факто вернул Ермака к управлению вертикалью власти, на схемы вместо Миндича посадил Шефира, пытается медийно контратаковать своих противников. Но пространство для манёвра у него уже сильно ограничено. Что и показала история с освобождением охранников Порошенко. А к тому же НАБУ может в любой момент обнародовать новую серию плёнок и вручить кому-нибудь новое подозрение", - сказал источник в политических кругах.