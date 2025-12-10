В Верховной Раде проходит заседание Временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, посвященное разоблачению Национальным антикоррупционным бюро коррупции в сфере энергетики. Ожидается, что на нем назовут новых фигурантов дела Тимура Миндича, в том числе члена Кабинета министров.

О ходе заседания сообщают украинские СМИ и народный депутат из фракции "Голоса" Ярослав Железняк.

На заседании комиссии с докладами выступят или уже выступили руководство ГБР, НАБУ, САП и Государственной службы финансового мониторинга. По словам Железняка, глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, "кажется, решил прятаться от народных депутатов", так как ему хотели задать неудобные вопросы о выезде фигурантов дела за границу.

На заседании руководитель Управления внутреннего контроля ГБР Богдан Чобиток подтвердил, что сотрудники ведомства, следователь и глава подразделения, общались с фигурантами дела Миндича до объявления им подозрения. Была изучена переписка участников встреч, но она имеет "только рабочий характер в рамках уголовного производства, которое ведет этот следователь".

Бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, который сейчас находится под стражей, приходил в Бюро и "находился полтора часа в фойе", где передал информацию для расследования, но не как подозреваемый.

Как сообщил нардеп Железняк, видео посещения фигурантами дела помещения ГБР нет, поскольку камеры ведомства хранят информацию только 14 дней.

Ранее Высший антикоррупционный суд заочно избрал главному фигуранту дела "Мидас" Миндичу меру пресечения в виде содержания под стражей.