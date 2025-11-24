После публикации НАБУ первых аудиозаписей с окружением бизнесмена Тимура Миндича глава Офиса президента Андрей Ермак распорядился вручить подозрение главе САП Александру Клименко. При этом на Банковой опасаются, что антикоррупционные органы могут вручить подозрение самому главе Офиса президента.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источники.

По информации собеседников издания, приближенных к Банковой, президент Украины Владимир Зеленский позвал глав НАБУ Семена Кривоноса и САП Александра Клименко на встречу, но "разговор не пошел". После этого руководитель Офиса президента "в очередной раз" поставил задачу силовикам готовить подозрение руководителю САП.

Сам Клименко на пресс-конференции говорил, что Али-Баба (по данным СМИ, прозвище Ермака среди участников разговоров у Миндича - Ред.) проводит совещания и нарезает задачи правоохранительным органам, для того чтобы они преследовали и продолжали преследовать детективов НАБУ и прокуроров САП".

Также, по оценке издания, назначение Ермака главой переговорной делегации имеет целью "хотя бы на какое-то время" уберечь главу Офиса президента от вручения подозрения.

Ранее мы сообщали, что руководство СБУ начало дистанцироваться от Зеленского и Ермака.

О том, как Зеленский пытается одновременно нанести контрудар по НАБУ, сохранить Ермака и переписать мирный план США для Украины, мы рассказывали в отдельном материале.