Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что Украина "разрушила" свою мобилизацию.

Об этом он заявил в интервью украинским СМИ.

По словам Буданова, проблемы с мобилизацией возникли из-за внутренних просчётов, а роль в России в этом переоценена.

"Главная ошибка, сугубо на мой взгляд, – наглухо проигранная медийная кампания. Просто наглухо. Которая позволила, скажем так, поднять градус в вопросах мобилизации. Мы все обвиняем Российскую Федерацию, но их влияние не так велико, как всем кажется", – сказал он.

Буданов отмечает, что "это все делалось отсюда", то есть внутри страны, "иногда осмысленно, из-за собственных амбиций определенных людей, иногда необдуманно".

"Мы же сами разрушили свою мобилизацию. Кто бы там что ни говорил обратное, это не так. Мы сами ее разрушили", – подчеркнул он.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина должна повысить обороноспособность, в том числе путём усиления мобилизации.

Напомним, что военный омбудсмен Ольга Решетилова заявила, что многие украинцы считают, что лучше отправиться в тюрьму за уклонение от службы, чем быть мобилизованными.