На переговорах в столице ОАЭ Абу-Даби представители России и США договорились восстановить диалог по военной линии на высоком уровне, который был приостановлен в 2021 году, незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Об этом говорится в заявлении Европейского командования вооруженных сил США.

Соглашение было достигнуто после встреч в Абу-Даби между командующим Европейским командованием США и верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе генералом Алексусом Гринкевичем и высокопоставленными российскими и украинскими военными чиновниками.

Гринкевич находился в столице ОАЭ для участия в переговорах между американскими, российскими и украинскими официальными лицами о прекращении войны в Украине. В заявлении говорится, что канал диалога "обеспечит постоянный контакт между военными ведомствами, поскольку стороны продолжают работать над достижением прочного мира".

Интересно, что незадолго до этой новости издание Axios со ссылкой на источники сообщило, что США и РФ близки к продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. По словам источников, в Абу-Даби россияне и американцы, включая Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, обсуждали кроме прочего и эту тему. Также источники заявили, что следующим шагом станет одобрение документа лично президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Поскольку срок действия договора истекает сегодня, неясно, будет ли соглашение о соблюдении его условий в течение дополнительного периода времени - возможно, шести месяцев - закреплено каким-либо формальным образом, отмечает Axios.

Напомним, накануне Кремль констатировал истечение срока действия договора СНВ между США и Россией.

Ранее президент США говорил о желании подключить к новому соглашению о наступательных вооружениях Китай.