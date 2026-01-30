Президент США Дональд Трамп стоит перед выбором, от которого зависит будущее системы ядерных ограничений между Вашингтоном и Москвой.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание напоминает, что срок действия договора об ограничении стратегических вооружений истекает 5 февраля, и пока Белый дом не дал ответа на предложение России о его продлении на год.

Соглашение, подписанное в 2011 году, остается последним действующим договором, ограничивающим стратегические ядерные силы США и России. Он устанавливает потолок в 1550 ядерных боеголовок, а также ограничения на межконтинентальные баллистические ракеты и тяжелые бомбардировщики.

Если договор прекратит действие без каких-либо договоренностей, это станет первым случаем за более чем 50 лет, когда ядерные арсеналы двух стран окажутся без формальных ограничений.

В Кремле заявили, что до сих пор не получили ответа на ещё прошлогоднее предложение Путина в течение года соблюдать основные количественные ограничения договора. Трамп позже назвал эту идею "хорошей", однако окончательного решения так и не последовало.

В Белом доме лишь сообщили, что президент сам определит дальнейший курс в сфере контроля над вооружениями и сроки его объявления.

В Республиканской партии развернулись споры о том, как поступить. Часть сторонников жесткой линии считает, что отказ от продления даст США свободу для наращивания ядерного потенциала, в том числе с учетом роста арсенала Китая, и усилит позиции Вашингтона в противостоянии с Москвой.

Но сторонники контроля над вооружениями предупреждают, что такой шаг может запустить новую непредсказуемую гонку вооружений и повысить риск ядерной ошибки.

По итогу, сейчас в окружении Трампа сложилось три точки зрения по вопросу о судьбе договора.

Сторонники первой точки зрения предлагают полностью отказаться от сделки и готовиться к конкуренции арсеналов сразу с двумя ядерными державами — Россией и Китаем. По данным Пентагона, ядерный арсенал Китая в 2024 году составлял 600 боеголовок и может превысить 1000 к 2030 году, а к 2035 году приблизиться к уровню США и России.

Вторая точка зрения гласит, что США могли бы согласиться на временное продление ограничений при условии возобновления предусмотренных договором инспекций российских ядерных объектов, к которым РФ перекрыла доступ с 2022 года.

Наконец, третья группа экспертов выступает за принятие предложения Москвы как временной меры, чтобы выиграть время для переговоров о новом, более широком соглашении с участием России и, в перспективе, Китая.

Напомним, постоянный представитель США при Организации Объединенных Наций (ООН) Майк Уолтц заявлял, что Гренландия необходима для США, потому что Россия модернизирует свою ядерную программу, а Китай утроил свой ядерный арсенал.

СМИ также писали, что заместителя председателя Центральной военной комиссии (ЦВК) и члена политбюро Коммунистической партии Китая, который считался доверенным военным советником Си Цзиньпина, Чжана Юся подозревают в передаче США ключевой технической информации о китайском ядерном оружии.