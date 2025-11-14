Министр энергетики США Крис Райт, глава Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) Брэндон Уильямс и должностные лица из Национальных лабораторий США встретятся с представителями Белого дома и Совета нацбезопасности, чтобы убедить не возобновлять испытания ядерного оружия.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

По их мнению, проведение ядерных взрывов будет нецелесообразным.

При этом в Белом доме на условиях анонимности сообщили телеканалу, что президент США Дональд Трамп отдал поручение "испытывать наше ядерное оружие на равной основе".

Напомним, в начале ноября Райт заявлял, что Соединённые Штаты намерены провести серию субкритических испытаний ядерного оружия.

Ранее Дональд Трамп анонсировал проведение ядерных испытаний впервые за 30 лет.

Также предполагалось, что новая российская ракета "Буревестник" сможет обойти американскую систему ПВО "Золотой купол", о разработке которой заявлял президент США.

