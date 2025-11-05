Министр обороны РФ Андрей Белоусов предложил российскому президенту Владимиру Путину немедленно начать подготовку к испытанию ядерного оружия на архипелаге Новая Земля.

Предложение прозвучало на оперативном совещании Путина в Кремле с постоянными членами Совета Безопасности.

Министр утверждает, что США собираются разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлётное время которых от Германии до Центральной России составит 6-7 минут.

"Мы, безусловно, должны ориентироваться не только и не столько на заявления и высказывания политических деятелей, американских должностных лиц, но прежде всего на действия Соединённых Штатов Америки. А эти действия однозначно свидетельствуют об активном наращивании Вашингтоном стратегических наступательных вооружений", - сказал Белоусов.

Также он утверждает, что США в ходе учений в октябре отработали ракетно-ядерный удар по России.

"Вашингтон регулярно проводит учения стратегических наступательных сил. Последнее такое учение Global Thunder 2025 с отработкой вопросов, хочу это подчеркнуть, превентивного нанесения ракетных ядерных ударов по российской территории состоялось в октябре текущего года", - сообщил министр.

В ответ Путин поручил ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

"Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать всё для того, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести её анализ на площадке Совета Безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия", - отметил он.

При этом глава Кремля дал понять, что Россия проведет ядерные испытания только в случае, если это сделают США или другие ядерные державы.

"Если США и другие участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний проведут ядерные тесты, мы примем соответствующие меры", - заявил Путин.

После совещания спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин поручил не готовить ядерные испытания, а изучить их целесообразность.

"Хочу подчеркнуть: президент не давал поручения приступить к подготовке испытаний. Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям. Вот чем сейчас будут заниматься", - сказал Песков.

Напомним, 30 октября президент США Дональд Трамп внезапно заявил о возобновлении ядерных испытаний в США.

А вчера в США испытали межконтинентальную баллистическую ракету LGM-30 "Минитмен III". Хотя пуск был плановый, на фоне действий Трампа он вызвал большой резонанс.