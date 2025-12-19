Итак, сегодня ночью ЕС провалил проект выделения Киеву репарационного кредита. Провалил вопреки призывам Зеленского, Еврокомиссии, Мерца и многих западных СМИ, которые накануне были переполнены публикациями о том, что альтернативы репарационному кредиту нет, так как иначе – банкротство и капитуляция Украины.



По итогу, однако, на саммите ЕС приняли альтернативную идею (которую еще несколько дней называли плохой) – ЕС занимает 90 млрд евро на рынках капитала под гарантии бюджета Евросоюза для финансирования Украины в ближайшие два года. При этом, три страны будут исключены из обязательств по погашению данного займа – Чехия, Словакия и Венгрия.



Правда, Мерц заявил, что 90 млрд евро затем будут возмещены за счет российских активов. Однако, если сейчас не удалось провести решение об их фактической конфискации, то нет никаких гарантий, что это получится в будущем.



Так что, пока речь идет лишь о том, что страны ЕС договорились взять кредит в 90 млрд евро для финансирования Украины.



Что это означает и какие последствия?



1. У Европы не получилось "зарубить" мирный план Трампа, который, как известно, предполагает использование замороженных в ЕС российских активов после завершения войны частично для восстановления Украины, а частично - для совместных российско-американских проектов. Если б за счет этих активов был бы выдан Украине репарационный кредит, данные пункты плана Трампа (которые, скорее всего, были предварительно согласованы американцами с Москвой) пошли бы прахом, как и весь мирный план. По нему, конечно, все еще остаются и другие проблемные вопросы (гарантии безопасности, вывод украинских войск из Донецкой области, Запорожская АЭС), однако, как минимум одна угроза для него не реализовалась.

2. Предотвращен резкий виток эскалации между Европой и Россией, который бы неизбежно последовал вслед за фактической конфискацией российских активов. Чреватый, при наиболее радикальных сценариях, вовлечением в прямую войну с РФ стран ЕС. Также остается приоткрытой дверь для послевоенной нормализации отношений Европы и РФ, которая была бы долгосрочно "замурована" в случае репарационного кредита и ответных мер Москвы.

3. Для Украины, формально, утвержденная схема финансирования за счет займа, который возьмет ЕС даже выгоднее репарационного кредита, так как средства на текущие расходы будут выделены, а замороженные российские активы в Европе остаются нетронутыми, а значит в будущем, после завершения войны, не окажутся "проеденными" и их можно будет использовать для восстановления страны. Однако есть два важных нюанса из-за которых картина получается далеко не столь радужной.

4. Первый нюанс – есть вопрос, насколько гладко пройдет реализация проекта общеевропейского займа на 90 млрд евро. Еврочиновники не случайно негативно относились к этой идее, настаивая на репарационном кредите. Займ ЕС под залог европейского бюджета – это, фактически, новая эмиссия евро. Предыдущий крупный общий займ, который был осуществлен во время пандемии коронавируса на 750 млрд евро привел к огромному давлению денежной массы на инфляцию. Последствия этого не преодолены до сих пор. Теперь же еще плюс 90 млрд евро. И это в дополнение к необходимости печатать деньги для увеличения военных расходов до 5% от ВВП, как того требует Трамп. Ноша получается тяжелая, усугубляющая и без того серьезные экономические проблемы Европы. Кроме того, если Чехию, Венгрию и Словакию освободили от бремени по кредиту в 90 млрд, то нельзя исключать, что и другие страны, особенно те, у которых большая долговая нагрузка, также постараются выбить себе преференции, что сильно затруднит процесс согласование всех параметров при осуществлении займа.

5. Второй нюанс – даже если все запланированные средства Европа Украине выделит, то это все равно будет значительно меньше, чем планировали украинские власти, в том числе и верстая бюджет на следующий год. Сумма в 90 млрд евро на два года - это не 140-160 млрд евро, которые хотели передать Киеву через репарационный кредит. И куда меньше, чем суммы фактической помощи, которая получала Украина в последние годы (они превышали 100 миллиардов долларов в год, включая как прямую финансовую помощь бюджету, так и бесплатные поставки оружия). Неделю назад глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа рассказала о плане по использованию репарационного кредита, который обсуждался с Еврокомиссией. По нему 90 млрд евро планировалось направить на финансирование потребностей украинского бюджета на два года. А остальное – на производство и закупки оружия. Теперь же пообещали выделить средства (90 млрд евро), которых хватит лишь на ранее планируемое покрытие бюджетного дефицита. То есть, в зависимости от того, как по-новому распределят деньги, получится проседание любо по программам закупок оружия, либо по бюджетному финансированию, либо и по тому, и по другому. Поэтому планы придется сильно корректировать. Либо производить и получать меньше оружия, либо резать уже запланированные бюджетные расходы (и/или, как вариант, опускать курс гривны), либо соглашаться с мирным планом Трампа и идти к завершению войны.