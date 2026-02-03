"Моральный дегенерат". Глава украинской дипломатии ответил на призыв президента ФИФА разрешить России играть
Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино "моральным дегенератом" за его призыв отменить запрет на участие российских команд в международных турнирах.
Соответствующий пост Сибига опубликовал в соцсети X.
"Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России положить конец войне. Будущие поколения будут считать это позором, напоминающим события Олимпийских игр 1936 года", – написал министр иностранных дел Украины.
Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что ни одной стране в мире нельзя запрещать "играть в футбол из-за действий её политических лидеров".
Как мы писали, российские футбольные клубы и сборная отстранены от международных соревнований с начала вторжения в Украину.
Ранее Инфантино уже выступал в поддержку возвращения России в международный футбол. Ещё в 2023 году он говорил, что не исключает возможности участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу.
