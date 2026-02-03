Глава Министерства иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино "моральным дегенератом" за его призыв отменить запрет на участие российских команд в международных турнирах.

Соответствующий пост Сибига опубликовал в соцсети X.

"Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России положить конец войне. Будущие поколения будут считать это позором, напоминающим события Олимпийских игр 1936 года", – написал министр иностранных дел Украины.

Напомним, президент ФИФА Джанни Инфантино считает, что ни одной стране в мире нельзя запрещать "играть в футбол из-за действий её политических лидеров".

Как мы писали, российские футбольные клубы и сборная отстранены от международных соревнований с начала вторжения в Украину.

Ранее Инфантино уже выступал в поддержку возвращения России в международный футбол. Ещё в 2023 году он говорил, что не исключает возможности участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу.

