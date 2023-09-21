Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что не исключает возможности участия сборной России в следующем чемпионате мира по футболу.

Об этом Инфантино сообщил в интервью российской прессе.

"Будет видно", - заявил президент ФИФА корреспонденту РИА Новости на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Отметим, что отборочный турнир чемпионата мира-2026 начнется осенью 2024 года.

В мае прошлого года в УЕФА официально объявили, что российские футбольные клубы и сборная России отстранены от всех европейских турниров. Кроме того, в пресс-службе УЕФА сообщили, что заявка Российского футбольного союза на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов признана неприемлемой.

Ранее мы писали, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе отстранение российских команд от турниров и под эгидой ФИФА.

Напомним, весной УЕФА допустил сборную Беларуси к квалификационным матчам Евро-2024. Белорусам было разрешено участвовать в турнирах УЕФА, но они должны проводить свои домашние игры за пределами страны и без зрителей.