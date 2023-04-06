Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не исключил сборную Беларуси из квалификации чемпионата Европы-2024.

Об этом сообщает Sportschau.

"Мы обсудили Беларусь и решили, что страна будет лишена женского чемпионата мира до 19 лет. В остальном ситуация находится на контроле", – сообщил на пресс-конференции президент УЕФА Александер Чеферин.

Напомним, белорусам было разрешено участвовать в турнирах УЕФА, но они должны проводить свои домашние игры за пределами страны и без зрителей.

Также сегодня Чеферин заявил, что возвращение России в европейские турниры пока невозможно.

В мае прошлого года в УЕФА официально объявили, что российские футбольные клубы и сборная России отстранены от всех европейских турниров. Кроме того, в пресс-службе УЕФА сообщили, что заявка РФС на проведение чемпионатов Европы 2028 и 2032 годов признана неприемлемой.

Ранее мы писали, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне оставил в силе отстранение российских команд от турниров и под эгидой ФИФА.

Также "Страна" рассказывала, что в России грозят выходом из УЕФА и переездом своего футбола в Азию.