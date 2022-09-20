Сборной России по футболу не будет на чемпионате Европы 2024 года. Команду не допустят к матчам отбора.

Об этом написал глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в Facebook.

"Как и требовал, России не будет 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне. И по меньшей мере до 2024 года им не светят официальные международные футбольные соревнования", - сказал Павелко.

Отметим, что жеребьевка отборочного раунда к чемпионату Европы 2024 года состоится 9 октября 2022 года во Франкфурте. По ее итогам 54 национальные команды распределят по группам, в которых будет вестись борьба за 23 вакантных места на Евро.

Ранее Украина потребовала отменить запланированный футбольный матч сборной России, которую отстранили от всех турниров.

Война в Украине продолжается уже 209-й день. "Страна" следит за происходящим 20 сентября в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 208-го дня войны. "Энергоатом" сообщил, что войска РФ обстреляли промзону Южноукраинской АЭС, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что война в Украине перешла в новую фазу, когда ВСУ захватили стратегическую инициативу, и неясно, как отреагирует РФ. "Общественные палаты" в "ЛДНР" обратилась к Пасечнику и Пушилину с призывом провести "референдумы" о вхождении в состав РФ.

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