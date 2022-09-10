Украинская ассоциация футбола обратилась в УЕФА и ФИФА с требованием не допустить проведения товарищеского матча Россия — Босния и Герцеговина, который запланирован на 19 ноября в Санкт-Петербурге.

Обращение размещено на сайте УАФ.

Также украинская ассоциация направила письмо Федерации футбола Боснии и Герцеговины.

"Напоминаем, что из-за военной агрессии России против Украины все российские команды были отстранены от участия во всех международных официальных соревнованиях ФИФА и УЕФА. В такой ситуации решение Федерации футбола Боснии и Герцеговины выглядит так, будто оно направлено на поддержку действий и поступков российского правительства в Украине по продолжению войны", — говорится в письме УАФ.

Напомним, что в мае УЕФА официально объявила, что российские футбольные клубы и сборная России отстранены от всех европейских турниров.

А в РФ создали свой футбольный турнир - для команд из Абхазии, Южной Осетии и оккупированной Украины.

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