В субботу, 10 сентября, в Украине идет уже 199-й день войны с Россией.

По сообщениям Генштаба, в Харьковской области украинская армия продвинулась на 50 километров за три дня боев. Военные освободили более 1000 квадратных километров территории.

В Херсонской области контрнаступление продвигается медленнее из-за того, что россияне собрали немало ресурсов для обороны.

Подробно о том, что происходит сейчас на военных и политических фронтах - читайте в итогах дня за 9 сентября.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

10 сентября

09:33 Министр обороны Алексей Резников заявил, что ленд-лиз для Украины "оздоровит" экономику США и заокеанский военно-промышленный комплекс.

"Деньги, которые будут направляться на покупку, будут идти в экономику Соединенных Штатов. То есть они получат оздоровление экономики, своего ВПК, они начинают производить", - заявил украинский министр.

"Например, они со складов дают нам ракеты для HIMARS. Это означает, что компания, которая их производит, начнет производить, чтобы заполнить эти склады. То есть мы их забрали, а они должны себе на склад это положить, пусть через 2-3 года", - объяснил он в интервью "РБК-Украина".

Закон о ленд-лизе для Украины, напомним, заработает с 1 октября.

09:30 Ещё одно фото из Купянска с украинскими военными.

09:26 Пишут, что это тоже фото из Купянска. Украинские военные стоят уже около горсовета.

Горсовет находится на западном берегу Оскола, мост через который был вчера разрушен. Кто контролирует часть города на восточном берегу и остались ли там россияне пока непонятно.

09:20 Помимо Купянска ещё одним из направлений удара ВСУ может стать Великий Бурлук на севере Харьковской области. Это ключевой транспортный узел, через который идёт снабжение всех российских сил в регионе из Белгородской области. В том числе - и российских сил около Купянска.

ВСУ туда могут наступать из Шевченково.

В последние дни город подвергается мощным обстрелам.

09:12 Пишут, что это видео с украинскими военными из Купянска. Но официального подтверждения того, что ВСУ зашли в город пока нет.

09:00 Британская разведка считает, что ВСУ застали врасплох российские войска на юге Харьковской области, где сейчас идет украинское наступление.

В минобороны Британии заявляют, что этот сектор удерживался слабо, и украинские силы захватили или окружили несколько городов.

"Российские силы вокруг Изюма, вероятно, становятся все более изолированными. Украинские силы сейчас угрожают городу Купянск; его захват станет серьезным ударом для России, потому что он находится на пути снабжения линии фронта на Донбассе", - говорится в отчете разведки.

Поскольку украинские операции также продолжаются под Херсоном, российский оборонительный фронт испытывает давление как на северном, так и на южном флангах, резюмируют в минобороны Британии.

08:44 Власти Чехии заявили, что Венгрия из-за своей позиции по России находится на грани выхода из Евросоюза.

"Венгрия, на мой взгляд, прошла долгий путь к краю какой-то пропасти, и теперь ей предстоит решить, вернуться ли назад или рискнуть и прыгнуть, о последствиях чего я не хочу спекулировать", - заявил министр по европейским делам Микулаш Бек.

Под "прыжком" подразумевается теоретический выход страны из ЕС, добавил чиновник.

Судя по всему, причиной такого резкого заявления стало предложение Венгрии исключить из европейского санкционного списка трех россиян - Алишера Усманова, Петра Авена и Виктора Рашникова. Газета Politico писала, что это "привело в ярость" представителей ЕС.

Позже Будапешт после переговоров с Чехией, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, свое требование отозвал.

08:14 В Госдепартаменте объяснили, почему не хотят признавать РФ страной, спонсирующей терроризм.

Глава Офиса по вопросам координации санкций Джим О’Брайен заявил, что США хотят добиться стратегического поражения России, а не "вешать на нее тот или иной негативный ярлык".

"Все ярлыки, о которых говорят, отвлекают от сути. Россия в результате выйдет из этой войны, потерпев стратегическое поражение", - заявил он в комментарии "Укринформу".

По его словам, Россия должна потерпеть "окончательное стратегическое поражение", чтобы это вынудило ее прекратить войну против Украины.

08:10 Харьковские телеграм-каналы публикуют видео последствий удара по Чугуеву. Судя по всему, он произошел вчера.

Чугуев находится в Харьковской области под контролем Украины. После начала контрнаступления ВСУ город активно обстреливается российскими войсками в качестве тыловой базы наступления.

На одном из видео заметно, что ракета прилетела по зданию больницы.

08:05 Несколько ракетных прилетов по Днепропетровской области.

В Днепровском районе одну ракету сбили, вторая попала в производственный объект. Был пожар, который уже ликвидировали. Люди не пострадали.

Также были прилеты в Синельниковском районе. Губернатор Валентин Резниченко сообщил, что удар был по фермерскому хозяйству.

08:00 Сводка Генштаба ВСУ на утро 10 сентября. Главное:

1. Отбиты атаки противника в районе Бахмута (Соледар, Зайцево, Веселая Долина и собственно сам Бахмут).

Под Авдеевкой - в районе Первомайского.

2. Освобождено более 30 населенных пунктов и более 1000 квадратных метров территории.

3. На освобождённых территориях Нацгвардия проводит "стабилизационные мероприятия", восстановили работу полиции и готовятся отражению провокаций и проникновению диверсионных групп.

4. В Херсонскую область ввели отряд из 1300 "кадыровцев".