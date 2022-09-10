Украинские военные уже на окраинах оккупированного Лисичанска Луганской области.

Об этом заявил "Суспiльному" губернатор Луганщины Сергей Гайдай, не пояснив деталей.

Ранее у себя в Телеграм-канале Гайдай многозначительно написал: "Лисичанск... Прекрасный украинский город... Ох и работы будет по восстановлению..."

При этом больше нигде информация о выходе ВСУ к Лисичанску не подтверждается (в том числе по украинским источникам).

Позже Гайдай в эфире телемарафона заявил, что бойцов ВСУ на окраинах Лисичанска видели сегодня ночью местные жители. При этом он призвал дождаться подробной информации от Генштаба Украины.

В то же время глава Офиса президента Андрей Ермак продолжил публиковать у себя в телеграме многозначительные эмодзи. На этот раз он без всяких объяснений показал изображение лисы. Что, видимо, обозначает Лисичанск.

Тем временем появилась информация о боях на подступах под Лиманом Донецкой области, что всего в 60 км от Лисичанска.

Российские Телеграм-каналы выкладывают видео, снятое у въезда в Лиман. На улицах города незаметно боевых действий или звуков боя. Авторы ролика утверждают, что город под контролем РФ.

При этом подтверждается, что бои идут под Лиманом. А его жители, как заявляется, либо эвакуировались, либо укрылись в подвалы.

Мэр города Александр Журавлев заявил в комментарии "Суспiльному", что Лиман еще не занят украинскими войсками, но бои уже идут на окраинах города.

"Русские военные еще упираются. Флага пока нашего нет. Надо немного подождать", — сказал Журавлев.

В телеграм-каналах пишут, что бои идут в соседних Диброво и под Брусовкой.

Позже "глава ДНР" Денис Пушилин записал видео из автомобиля и заявил, что ситуация в Лимане "достаточно тяжелая".

"Ситуация там остается достаточно тяжелой - как и в ряде других населенных пунктов на севере республики. Тем не менее, я остаюсь на связи с местными администрациями", - сказал Пушилин.

Напомним, ранее мы писали, что в оккупированном Волчанске на границе с РФ заявили, что к ним приближается ВСУ.

А на выезде из оккупированной Харьковской области в РФ скопились огромные очереди из-за "фильтрации".

Война в Украине продолжается уже 199-й день. "Страна" следит за происходящим 10 сентября в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как успехи ВСУ на фронте реанимировали тему переговоров с РФ, которую обсуждают на Западе.