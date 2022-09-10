По захваченному россиянами Волчанску в Харьковской области, который находится недалеко от границы с Россией, сейчас идет мощный обстрел.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на местные "власти" Волчанска.

"Всего 7 прилетов, прилетело в д.33 по Ленина, в лицей №1, в администрацию, в Сочаву, взорван последний мост возле пожарных", - говорится в заявлении.

Также там предупреждают, что ВСУ продвигаются к Волчанску со стороны поселка Хотомля, о чем уже сообщалось из других источников.

Волчанск находится на северо-востоке Харьковской области, у границы с РФ. После ухода из Купянска, туда переехало назначенное Россией "руководство области".

Напомним, ранее мы писали, что в СБУ официально подтвердили заход украинских войск в Купянск.

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Ранее мы подводили итоги 198-го дня войны. Генштаб ВСУ заявил, что украинская армия в Харьковской области продвинулась на 50 км за три дня боев. Залужный сообщил, что ВСУ освободили более 1000 квадратных км территории. Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что украинские силы добились определенных успехов в своих операциях в Харьковской и Херсонской областях. Советник ОП Алексей Арестович сказал, что ВСУ могут открыть "третий фронт".

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