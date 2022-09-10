Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что воевать с нынешней интенсивностью украинцам придется недолго.

Об он сказал в интервью "РБК-Украина".

"У меня как раз другое чутье", - сказал Резников, отвечая на вопрос, придется ли украинцам воевать долго с нынешней интенсивностью.

Министр не называл конкретные сроки, однако, по его словам, для победы Украине нужно "еще несколько успехов на фронте".

"Я убежден, еще несколько успехов на фронте в качестве определенных, пусть незначительных, но побед, и войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И возникнет вопрос: а куда им деваться? И моральный дух... это будет как лавина: дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется", - сказал министр.

Напомним, ранее Резников рассказал, что на Западе еще не приняли решения по поставкам Украине натовских танков и самолетов. Одна из причин, по словам министра, - то, что там опасаются попадания "чувствительных технологий" в руки россиян.

Также, министр обороны дал понять, что для большинства украинских мужчин останется в силе запрет на выезд за границу.

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