Министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что до конца 2022 года у украинцев будут "хорошие новости" о ситуации на фронте, но когда закончится война он сказать не может.

Об этом Резников сказал в интервью Военному телевидению.

"Мне трудно говорить: на годы, на год, на месяц [война] – потому что это все равно будут только мои предположения. Очень много факторов, которые приведут нас к победе. Мы точно к ней придем. Вопрос: когда и какой ценой. При наличии у нас воли, желания, готовности и умения защищать себя нам нужны другие виды ресурса – это оружие, патроны, деньги для финансирования государства и многое другое. У нас сегодня есть шансы победить быстрее и дешевле с точки зрения украинских потерь, благодаря партнерскому альянсу", - сказал он.

Резников отметил, что Украина получает поддержку и от НАТО, и на двусторонних контактах. По его словам, партнеры готовы поддерживать Украину и в долгосрочной перспективе.

"Я осведомленный или хорошо проинформированный оптимист, поэтому у меня есть определенные положительные надежды, что в этом году будут хорошие, приятные новости для всего украинского общества и мира. Людям важно видеть победы. Победа – что мы не дали захватить Киев. Победа – что мы не дали захватить Харьков. Мы не дали захватить Сумы и Чернигов и освободили их. Мы освободили остров Змеиный. Мы добились того, что украинское зерно начало выходить из наших портов в открытый мир. То есть у нас уже есть победы, но нам хочется больше. Я надеюсь, что мы увидим эти победы", - добавил он.

Министр надеется, что Украина получит ракетные системы к HIMARS с большей дальностью поражения. Украина будет усиливать противокорабельные комплексы. У страны уже есть ракеты, которые "ослепляют" радары.

Резников сообщал, что украинские военные уже учатся у западных партнеров. Он назвал своими следующими крупными задачами танки и самолеты.

Тем временем война в Украине продолжается уже 183-й день. "Страна" следит за главными новостями 25 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 182-го дня войны. В Украине в этот день отмечали День независимости. Президент Зеленский в праздничном обращении дал понять, что переговоров с РФ и компромиссов с ней не будет. В Киев с визитом приехал Борис Джонсон. Он сказал, что переговоры в данный момент "стали бы катастрофой". Байден выделил Киеву $2,98 миллиарда военной помощи - это крупнейший единовременный транш.

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