Подоляк призвал дать Киеву 50 РСЗО HIMARS, чтобы "полностью изменить ход войны"
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал предоставить Украине 50 РСЗО HIMARS. Они, по его словам, могут "полностью изменить ход войны".
Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте во вторник, 23 августа.
"Цена одной системы HIMARS - 4 млн долларов. Цена 50 систем - 200 млн долларов плюс боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики (российской - Ред.) армии меньшая, чем… одной яхты ru-олигарха. Это точно не "все деньги мира", но это то, что полностью поменяло бы ход этой войны", - написал он.
Напомним, по состоянию на начало августа в распоряжении Украины 16 HIMARS, переданных от США. Некоторое количество подобных систем на гусеничной платформе отправили Великобритания и Германия.
Мы также приводили слова заместителя главы Пентагона Колина Каля, который сказал, что у Украины уже достаточно западных реактивных систем залпового огня типа HIMARS, и видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов.
Вместе с тем, Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине стоимостью 775 миллионов долларов.