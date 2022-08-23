Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал предоставить Украине 50 РСЗО HIMARS. Они, по его словам, могут "полностью изменить ход войны".

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте во вторник, 23 августа.

"Цена одной системы HIMARS - 4 млн долларов. Цена 50 систем - 200 млн долларов плюс боеприпасы. Цена достижения паритета огня и эффективного разрушения логистики (российской - Ред.) армии меньшая, чем… одной яхты ru-олигарха. Это точно не "все деньги мира", но это то, что полностью поменяло бы ход этой войны", - написал он.

Напомним, по состоянию на начало августа в распоряжении Украины 16 HIMARS, переданных от США. Некоторое количество подобных систем на гусеничной платформе отправили Великобритания и Германия.

Мы также приводили слова заместителя главы Пентагона Колина Каля, который сказал, что у Украины уже достаточно западных реактивных систем залпового огня типа HIMARS, и видят приоритетной задачу обеспечить бесперебойные поставки боеприпасов.

Вместе с тем, Байден утвердил новый пакет военной помощи Украине стоимостью 775 миллионов долларов.