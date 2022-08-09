Пентагон пока не будет отправлять Украине новые системы HIMARS, однако сделает все, чтобы у Киева было достаточно боеприпасов для них, заявил замминистра обороны США Колин Каль.

Он заявил, что Вашингтон уже отправил Украине 16 таких установок, "что на самом деле довольно много", пишет "Интерфакс-Украина".

"Это не те системы, которых, по нашим оценкам, требуются сотни для достижения тех результатов, которые они демонстрируют. Это системы точного наведения, которые нужны для поражения очень определенных целей, и украинцы их используют именно таким образом", - сказал он.

Учитывая, что Украина получила также шесть систем M270, "украинцы в довольно хорошем положении с точки зрения числа этих систем".

"Сейчас для нас приоритет – обеспечить для них беспрерывный поток поставок GMLRS (ракеты для HIMARS)", - заявил Каль.

Ранее в Пентагоне анонсировали передачу Украине зенитно-ракетных комплексов NASAMS и озвучили сроки.

Также Пентагон объявил о выделении Украине дополнительной помощи на миллиард долларов.

Тем временем война в Украине продолжается уже 167-й день. "Страна" следит за происходящим 9 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 166-го дня войны. Активизировался фронт в районе Верхнекаменского под Северском. В Авдеевке шли сильные бои. По захваченным РФ южным регионам Украины были удары "Хаймарсами". РФ заявила, что при ударе по Винницкой области 7 августа были применены самые современные российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Это второе известное их применение по территории Украины. Назначенный РФ "глава администрации" Запорожской области Балицкий подписал распоряжение о подготовке к "референдуму" о вхождении в состав РФ.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, что происходит на Запорожской АЭС и грозит ли Европе второй Чернобыль.