Пентагон объявил о выделении Украине дополнительной помощи на миллиард долларов
Пентагон объявил о выделении Украине дополнительной помощи в области безопасности в размере миллиарда долларов.
Об этом сообщил представитель Минобороны США на брифинге.
По его словам, новый пакет помощи включает дополнительные боеприпасы для HIMARS и 75 000 снарядов калибром 155-мм.
Позже появилась уточненная информация о новом пакете военной помощи. В него войдут:
- боеприпасы для РСЗО HIMARS,
- 75 тысяч 155-мм снарядов,
- зенитные управляемые ракеты для ЗРК NASAM,
- 1000 ПТРК Javelin.
О том, что Пентагон объявит о новом пакете помощи, стало известно в пятницу.
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