Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об уничтожении шести пусковых установок и свыше 200 ракет РСЗО Himars, 33 гаубиц М777 и пяти пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. Об этом сообщают российские СМИ.

Также, по словам Шойгу, за прошедшие две недели украинские войска "лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа "Стингер".

В то же время представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий в интервью британской газете "Телеграф" опровергал уничтожение Himars. По словам Скибицкого, в строю находятся 16 установок, а на "Хаймарсы" в Украине охотится спецгруппа спецназа ГРУ из подразделения 29155.

По данным британской разведки, РФ планирует сосредоточиться на уничтожении противокорабельного потенциала Украины.

Как писала "Страна", война в Украине продолжается уже 160-й день. "Страна" следит за главными новостями 2 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 159-го дня войны. Противник вел бои в направлении Бахмута со стороны Покровского, а также пытался наступать на Марьинку, Авдеевку и Пески. Замглавы оперативного командования "Север" генерал Дмитрий Красильников заявил, что сейчас для ВСУ критически важно удержать Бахмут, Соледар и Северск. Захват любого из городов открывает дорогу на Славянск и Краматорск противнику. Также вчера официально начала действовать "зерновая сделка" - первое судно с кукурузой из Украины вышло из порта Одессы и направилось в Ливан.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.