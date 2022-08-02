На границе Финляндии с Россией появился огромный борд касательно войны в Украины, адресованный россиянам.

Его разместило финское движение "Националистическая молодежь" (Kokoumusnuoret) на пункте пропуска Ваалимаа, фото публикует украинская Госпогранслужба.

"Пока вы отдыхаете, многие украинцы остались без дома в который вернуться", - гласит надпись, не лишенная легкого финского акцента.

Ранее в Финляндии заявили о готовности разместить базу НАТО за несколько километров от границы с Россией. Мэр города Лаппеенранта Киммо Ярва заявил, что они готовы разместить у себя базу НАТО при вступлении Финляндии в альянс. Лаппеенранта находится почти на границе с российской Ленинградской областью.

Напомним, вступление Швеции и Финляндии в НАТО было одобрено на недавнем саммите Альянса в Мадриде. Правда, это еще не конец процесса, ведь в последнее время Турция вновь начала угрожать заморозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО, если они не поддержат борьбу с курдами. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Анкара ждет выполнения условий, о которых страны договорились на саммите НАТО.