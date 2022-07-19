Турция заморозит процесс присоединения Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят взятые на себя обязательства.

Об этом говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По его словам, Анкара ждет выполнения условий, о которых страны договорились на саммите НАТО, – по поддержке борьбы Турции с курдским терроризмом.

"Я хотел бы напомнить вам: если они не сделают необходимые шаги для выполнения наших условий, мы заморозим процесс. Мы видим, что со Швецией ситуация не хорошая. Наша позиция как Турции очень четкая, остальное они знают", – сказал Эрдоган.

Напомним, Турция согласилась на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО. Было опубликовано видео исторического рукопожатия.

Ранее мы писали, что власти Турции заявили, что пока не видят конкретных шагов со стороны Швеции и Финляндии, которые побудили бы Анкару пересмотреть позицию о вступлении в НАТО этих двух скандинавских стран.

Кроме этого, финское издание Helsingin Sanomat сообщило, что руководители Турции, Швеции и Финляндии готовят совместный документ по итогам прошедших в Мадриде переговоров о перспективах вступления Хельсинки и Стокгольма в НАТО и опасениях Анкары в связи с этим.

А недавно президент Финляндии признал, что страна вряд ли сможет вступить в НАТО в ближайшее время.